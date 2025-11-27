Adventskalender mal anders Jeden Tag leuchtet ein anderes Fenster in Oberfell Annika Wilhelm 27.11.2025, 17:00 Uhr

i So kreativ waren die Oberfeller im vergangenen Jahr: Nicht nur Fenster im Haus wurden weihnachtlich geschmück, sondern auch ein Auto . Bettina Mieth

Bald geht’s los: In Oberfell sind die Adventsfenster ein echter Treffpunkt geworden. Das bringt nicht nur Stimmung, sondern hilft auch gegen die Einsamkeit.

24 Fenster, wie bei einem Adventskalender, werden in Oberfell geschmückt und erleuchtet: Am 1. Dezember geht’s wieder los, dann können die Adventsfenster bestaunt werden. Ortsbürgermeisterin Sabine Meurer sagt: „Anfangs war es so gedacht, dass die Leute einfach eine Runde durchs Dorf spazieren, an den Fenstern stehen bleiben und sich anschauen können, wie weihnachtlich sie geschmückt sind.







