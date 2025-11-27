Jeden Tag leuchtet ein anderes Fenster in Oberfell

Bald geht’s los: In Oberfell sind die Adventsfenster ein echter Treffpunkt geworden. Das bringt nicht nur Stimmung, sondern hilft auch gegen die Einsamkeit.
24 Fenster, wie bei einem Adventskalender, werden in Oberfell geschmückt und erleuchtet: Am 1. Dezember geht’s wieder los, dann können die Adventsfenster bestaunt werden. Ortsbürgermeisterin Sabine Meurer sagt: „Anfangs war es so gedacht, dass die Leute einfach eine Runde durchs Dorf spazieren, an den Fenstern stehen bleiben und sich anschauen können, wie weihnachtlich sie geschmückt sind.