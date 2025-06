Ab Freitag gibt es nun jede Woche um 17 Uhr eine Führung über die Baustelle der Pfaffendorfer Brücke. Die Koblenz-Touristik reagiert auf das große Interesse an Führungen, die das Tiefbauamt bisher angeboten hat und die oft in allerkürzester Zeit ausgebucht waren.

„Die bedeutende Rheinquerung, die seit über 70 Jahren ein zentrales Element im Koblenzer Stadtbild ist, wird derzeit umfassend erneuert – bei laufendem Verkehr“, fasst die Koblenz-Touristik in einer Pressemitteilung zusammen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben nun regelmäßig die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte der gesamten Region zu werfen. Dabei erhalten die Teilnehmer nicht nur Einblicke in moderne Brückenbautechnik, sondern auch in die geschichtlich und kulturell bedeutende Rolle der Brücke für Koblenz.

i Bei der jüngsten größeren Aktion wurden die ersten riesigen Teile eingehoben. Doris Schneider

Hinter dem Neubau steckt eine Menge an Ingenieurskunst – wird sie doch provisorisch gerade neben der alten Brücke errichtet, auf der der Verkehr weiter fließen kann. Wenn die neue Brücke an dieser Stelle fertig ist, können Verkehrsteilnehmer auf ihr den Rhein queren, während die alte abgerissen wird.

Doch damit nicht genug: An der Stelle der alten Brücke werden dann die endgültigen Pfeiler errichtet und der Oberbau der Brücke darauf geschoben. Das alles haben die neuen Brückenführer in einer eigenen Schulung gelernt, berichtet Anne-Carin Ebel, stellvertretende Abteilungsleiterin der Koblenz-Touristik GmbH. Die Gästeführer der Stadt wurden angeschrieben, ob sie Interesse haben: 15 Frauen und Männer haben sich daraufhin zu der Weiterbildung gemeldet.

Schon für Kinder ab acht Jahren geeignet

Sie werden ihr Wissen nun weitergeben an Interessierte ab acht Jahren, die sich an Ort und Stelle bei den Führungen alles erklären lassen und anschauen können. „Die Baustellenführungen an der Pfaffendorfer Brücke sind ein beeindruckendes Erlebnis. Sie zeigen, wie moderne Technik und historische Substanz zusammenkommen, um die Mobilität in unserer Stadt zu sichern. Wir freuen uns, Interessierten einen exklusiven Blick mitten ins Baufeld zu ermöglichen“, so Anne-Carin Ebel.

Die Führungen sind im Moment bis in den November terminiert und werden im kommenden Jahr voraussichtlich fortgesetzt. Die Gästeführer selbst bilden sich auch fortlaufend fort, um immer den neuesten Stand der Baustelle zu kennen.

Neben den offenen Führungen sind auf Anfrage auch Gruppenführungen für bis zu 25 Personen möglich – „ideal für Firmen, Vereine und andere Interessengruppen“. Das Tragen von festem Schuhwerk ist Pflicht, um sich sicher und bequem durch den Baustellenbereich bewegen zu können. Schutzwesten und Helme werden vor Ort bereitgestellt. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 11, für Kinder 5 Euro, Dauer etwa zwei Stunden.

Mehr Informationen zur Anmeldung und zum genauen Ablauf: www.visit-koblenz.de im Bereich „Stadtführungen“. Gruppenanfragen per E-Mail an stadtfuehrungen@ koblenz-touristik.de.