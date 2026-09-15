Aktionstag in Koblenz
Jede Familie kann von Demenz betroffen sein
Der vergessene Name, der verlegte Schlüssel, Orientierungslosigkeit an eigentlich vertrauten Orten: So kann Demenz beginnen. In
Der vergessene Name, der verlegte Schlüssel, Orientierungslosigkeit an eigentlich vertrauten Orten: So kann Demenz beginnen. In Koblenz macht ein Aktionstag auf die vielen Facetten der Krankheit aufmerksam.
Jens Kalaene. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

1,8 Millionen Menschen in Deutschland leben mit Demenz – und angesichts einer alternden Gesellschaft dürfte ihre Zahl weiter steigen. Warum die Koblenzer Bürgermeisterin Dagmar Kranz sagt, die Krankheit gehe „uns alle an“.

Lesezeit 3 Minuten
Es beginnt vielleicht mit einem Namen, der plötzlich nicht mehr einfällt. Mit einem verlegten Schlüssel, einem vergessenen Termin oder Schwierigkeiten, sich in einer eigentlich vertrauten Umgebung zurechtzufinden. Nicht jede Vergesslichkeit ist ein Anzeichen für eine Demenz.
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