1,8 Millionen Menschen in Deutschland leben mit Demenz – und angesichts einer alternden Gesellschaft dürfte ihre Zahl weiter steigen. Warum die Koblenzer Bürgermeisterin Dagmar Kranz sagt, die Krankheit gehe „uns alle an“.
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Es beginnt vielleicht mit einem Namen, der plötzlich nicht mehr einfällt. Mit einem verlegten Schlüssel, einem vergessenen Termin oder Schwierigkeiten, sich in einer eigentlich vertrauten Umgebung zurechtzufinden. Nicht jede Vergesslichkeit ist ein Anzeichen für eine Demenz.