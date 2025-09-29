Koblenzer Tierheim Janas Katzen-Café: Tierschutz mit Kuschelfaktor 29.09.2025, 06:00 Uhr

i Janas Katzen-Café im Koblenzer Tierheim: Hier treffen Katzenliebhaber Gleichgesinnte und können dabei Zeit mit den niedlichen Fellnasen verbringen. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Entspannt eine Tasse Kaffee trinken, umgeben von niedlichen Katzen, die schmusen und spielen wollen: Das ist seit neusten im Katzen-Café des Koblenzer Tierheims möglich. Wie läuft ein Besuch bei den majestätischen Miezen ab?

Hier geht alles der Fellnase nach. Die zwei jungen Main-Coon-Katzen Prinzessin und Kaiserin toben durch den hübsch dekorierten Raum. Mal jagen sie einem Spielzeug nach, mal holen sie sich Streicheleinheiten ab. Und wenn sie keine Lust mehr haben, ziehen sie sich zurück und lassen die Besucher, die extra für sie hergekommen sind, geduldig warten.







