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Jan Länge ist der Langos-Mann von Koblenz
Herzhaft oder süß? Jan Länge an seinem Stand auf dem Wochenmarkt in Ehrenbreitstein.
Herzhaft oder süß? Jan Länge an seinem Stand auf dem Wochenmarkt in Ehrenbreitstein.
Alexander Thieme-Garmann

Viele in der Region kennen Jan Länge: Er kommt oft ins Gespräch mit seinen Kunden, während er von seinem Stand aus Langos verkauft. So kam er dazu, das beliebte Gericht aus Ungarn hier zuzubereiten.

Lesezeit 1 Minute
Mittwoch, 16 Uhr, auf dem Ehrenbreitsteiner Wochenmarkt: Aus einer Imbisshütte strömt der herzhafte Duft von frisch frittiertem Hefeteig, geschmolzenem Käse und Knoblauchsoße. Es ist der Langos-Stand von Jan Länge, der zu seiner ungarischen Spezialität nahezu den perfekten Familiennamen liefert.
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