Viele in der Region kennen Jan Länge: Er kommt oft ins Gespräch mit seinen Kunden, während er von seinem Stand aus Langos verkauft. So kam er dazu, das beliebte Gericht aus Ungarn hier zuzubereiten.
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Mittwoch, 16 Uhr, auf dem Ehrenbreitsteiner Wochenmarkt: Aus einer Imbisshütte strömt der herzhafte Duft von frisch frittiertem Hefeteig, geschmolzenem Käse und Knoblauchsoße. Es ist der Langos-Stand von Jan Länge, der zu seiner ungarischen Spezialität nahezu den perfekten Familiennamen liefert.