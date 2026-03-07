AWO trauert um Edith Bauer: Jahrzehntelang engagiert den Ortsverein Lay geleitet
AWO trauert um Edith Bauer
Jahrzehntelang engagiert den Ortsverein Lay geleitet
Sie hat sich nicht nur für Senioren im Koblenzer Stadtteil Lay engagiert, sondern auch für benachteiligte Kinder und Bedürftige. Der AWO-Kreisverband Koblenz trauert um Edith Bauer, die im Februar verstorben ist.
Der AWO-Kreisverband Koblenz-Stadt trauert um Edith Bauer, die im Februar nach langer Krankheit verstorben ist. Seit 1981 leitete sie mit großer Hingabe den AWO-Ortsverein Koblenz-Lay, bis sie ihr Amt 2022 aus gesundheitlichen Gründen niederlegen musste, teilt der Kreisverband mit.