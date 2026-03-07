AWO trauert um Edith Bauer
Jahrzehntelang engagiert den Ortsverein Lay geleitet
Der AWO-Kreisverband Koblenz trauert um Edith Bauer.
picture alliance/dpa/Holger Hollemann

Sie hat sich nicht nur für Senioren im Koblenzer Stadtteil Lay engagiert, sondern auch für benachteiligte Kinder und Bedürftige. Der AWO-Kreisverband Koblenz trauert um Edith Bauer, die im Februar verstorben ist.

Lesezeit 1 Minute
Der AWO-Kreisverband Koblenz-Stadt trauert um Edith Bauer, die im Februar nach langer Krankheit verstorben ist. Seit 1981 leitete sie mit großer Hingabe den AWO-Ortsverein Koblenz-Lay, bis sie ihr Amt 2022 aus gesundheitlichen Gründen niederlegen musste, teilt der Kreisverband mit.

