Der Messerangriff in der Koblenzer Innenstadt vor Ostern beschäftigt weiter die Ermittler. Es gibt Hinweise an unsere Redaktion, dass es vor der Attacke am Zentralplatz eine Bedrohung am Löhr-Center gab. Was die Polizei auf Nachfrage dazu sagt.
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Der zweifache Messerangriff auf einen 30-Jährigen am Zentralplatz in Koblenz beschäftigt weiter die Ermittler. Unsere Redaktion erhielt Hinweise, wonach es vor dem Angriff eine Auseinandersetzung nahe des Löhr-Centers gegeben haben soll. Ein „Deutscher“ habe demnach einen Asylbewerber bedroht und diesen dann gejagt.