Messerangriff in Koblenz Jagte „Deutscher“ zuvor Asylbewerber nahe Löhr-Center? Katrin Steinert 14.04.2026, 13:30 Uhr

i Hier an der Kreuzung von Altlöhrtor, Viktoriastraße und Zentralplatz (nicht im Bild) soll ein 30-Jähriger vor dem großen Bekleidungsgeschäft aus einer Gruppe heraus attackiert worden sein. Alexej Zepik

Der Messerangriff in der Koblenzer Innenstadt vor Ostern beschäftigt weiter die Ermittler. Es gibt Hinweise an unsere Redaktion, dass es vor der Attacke am Zentralplatz eine Bedrohung am Löhr-Center gab. Was die Polizei auf Nachfrage dazu sagt.

Der zweifache Messerangriff auf einen 30-Jährigen am Zentralplatz in Koblenz beschäftigt weiter die Ermittler. Unsere Redaktion erhielt Hinweise, wonach es vor dem Angriff eine Auseinandersetzung nahe des Löhr-Centers gegeben haben soll. Ein „Deutscher“ habe demnach einen Asylbewerber bedroht und diesen dann gejagt.







Artikel teilen

Artikel teilen