Der süße Duft von Schokolade, dampfende Kessel, eiskalte Gefrierschränke und mitten drin erfahrene Patissiers, die ihre Kreationen mit viel Fingerspitzengefühl verfeinern. So entstehen im Koblenzer Eislabor die beliebten Leckereien von Egelosia.

Kaum zeigt sich die Sonne über Koblenz, bildet sich in der Braugasse entlang der Liebfrauenkirche eine lange Schlange. Ein Bild, das wohl jedem bekannt vorkommen dürfte, der im Sommer in der Altstadt unterwegs ist. Bereits ab mittags – egal an welchem Wochentag – warten die Menschen hier schon mal 20 bis 30 Minuten für einen Becher Eis von Egelosia. Nicht nur, um eine Kugel der leckeren Sorten zu kosten, muss man Zeit mitbringen. Auch bei der Herstellung sind Ruhe und Geduld essenziell, wie unsere Zeitung bei einem Besuch im Eislabor erfährt.

i Mit feingefühl und ruhiger Hand werden die Fior die Latte Kugeln der Moretti glattgestrichen nachdem sie mit der Himbeersoße befüllt wurden. Alexej Zepik

Hinter einer Glasfront direkt neben dem Eisladen wird das beliebte Egelosia-Eis hergestellt: auf kleinem Raum, Schritt für Schritt und mit sehr viel Handarbeit und Liebe fürs Detail. Dass Passanten von außen durch die großen Fenster bei der Produktion zuschauen können, war laut Geschäftsführer Claudio Zanette bei der Eröffnung des Ladens vor mehr als 20 Jahren vollkommen beabsichtigt. Er ist stolz darauf, dass jede noch so gewöhnliche Eissorte hier eigens produziert und mit einem besonderen Touch versehen wird.

Das Schokoladeneis sei nicht einfach Schokoladeneis. Es wird verfeinert mit Kaffee- und Zimtaromen, pasteurisiert, homogenisiert und reift anschließend bis zu zehn Stunden im Kühlhaus heran, bevor es in der Eismaschine zum Eis nach originaler italienischer Art, dem sogenannten Gelato wird. „Und so hat jede Sorte ihren Kniff“, verrät Zanette.

Anhand der Herstellung der Moretti – mit Fruchsoße gefülltes Milcheis in der Waffel, ummantelt von Schokolade – erklärt der Geschäftsführer, welcher Aufwand hinter den insgesamt rund 70 Produkten und Sorten steckt, die im Eislabor produziert werden. Im ersten Schritt wird das Fior di Latte – also das Milcheis – produziert.

Wie bei nahezu jeder anderen Eissorte beginnt der Prozess mit der Pasteurisierung. Dafür werden die Grundzutaten in einem der 100-Liter-Kessel bei 80 bis 90 Grad gekocht. Mal erfüllen die dampfenden Behälter den Raum mit einem nussigen Duft, mal riecht es süß und milchig. Beim Schokoladeneis steigt eine riesige Pulverwolke empor, wenn der Kakao hinzugegeben wird, sodass die Schokolade fast schon in der Luft zu schmecken ist.

i Bei der Pasteurisierung werden die Zutaten und Aromen in einem 100 Liter Kessel gekocht. Schokoladeneis bei Temperaturen bis zu 90 Grad, alle anderen Sorten bis 80 Grad. Alexej Zepik

Nachdem die Zutaten mit ausgewählten Aromen eine Weile gekocht wurden, geht es anschließend bei der Homogenisierung von 75 runter auf 5 Grad. Das passiert „in Nullkommanichts“, verdeutlicht Zanette begeistert. Binnen weniger Sekunden wird die kochend heiße Flüssigkeit in den daneben liegenden Kessel geleitet und mit 180 bar komprimiert und heruntergekühlt. „Das ist ein Schockmoment, in dem alle Bakterien getötet werden“, erklärt der Geschäftsführer.

Heraus kommt eine dickflüssige Menge, die zumindest schon mal nach dem fertigen Eis schmeckt. Bevor daraus Gelato entsteht, muss die Masse für zehn Stunden bei bis zu minus 30 Grad im Kühlhaus reifen, „wie eine Gemüsesuppe“, sagt Zanette.

i Bei der Homogenisierung wird die kochend heiße Flüssigkeit mit 180 bar auf 5 Grad heruntergekühlt. Die dickflüssige Masse die dabei rauskommt, riecht und schmeckt bereits wie fertiges Eis. Alexej Zepik

Allein diese zwei Schritte machen das Egelosia-Eis bereits besonders, denn das ist die original italienische Herstellungsart. „Ich habe den Laden gegründet, weil ich gesehen habe, dass hier niemand mehr Eis macht wie früher“, erzählt Zanette. Eine Fertigmischung komme ihm nicht ins Haus. Jede Sorte hat ihren ganz eigenen Herstellungsprozess. „Das ist der Clue an der ganzen Sache“, sagt der Geschäftsführer, während der Gelatiere das noch flüssige Milcheis, das bereits herangereift ist, aus dem Gefrierschrank holt.

Die Masse wird anschließend in die Eismaschine geschüttet, und schon nach wenigen Minuten kommt das fertige, cremige Gelato heraus. Bei Sorten wie etwa dem Pistazieneis, das laut Zanette derzeit „durch die Decke geht“, wird die Masse erst per Hand gerührt, bevor es in die Eismaschine geht.

i Erst nachdem die Eismasse, die für 10 Stunden im Kühlhaus gereift ist, ihre Runden in der Eismaschine gedreht hat, wird sie zu fertigem Gelato. Alexej Zepik

„Fior die Latte ist die Königin der Eismassen“, beschreibt der Egelosia-Gründer die cremefarbene Eismasse. Es besteht aus Milch, Sahne und „Zucker, Zucker, Zucker“, wie Zanette Rohrzucker, Glucose und Dextrose zusammenfasst. Je eine Kugel Milcheis wird in einen kleinen Waffelbecher gefüllt, der von innen zuvor mit einer dünnen Schicht ausgewählter, geschmolzener Schokolade bepinselt wurde. „Dann bleibt die Waffel knusprig, auch wenn das Eis reinkommt“, erklärt Zanette.

In die wohlgeformte Kugel wird mit viel Feingefühl anschließend eine Kuhle gebohrt, die mit Himbeersoße befüllt wird. Auch die ist selbst gemacht, aus Himbeeren und Zucker, die 16 Stunden lang vor sich hin köcheln, bis daraus die fruchtige Masse entsteht – ganz ohne Gelatine. Nach einer erneuten kurzen Kühlung wird die mit Soße befüllte Kuhle wieder geschlossen, und dann fehlt nur noch die Schokoladenglasur.

i Mit sanften, gekonnten Bewegungen tunken die Eislaboranten die fast fertigen Moretti in die flüssige Schokoladenglasur. Alexej Zepik

Dafür tauchen die Eislaboranten die Eiskugeln in der Waffel in die geschmolzene und abgekühlte Schokoladensoße. Mit einer routinierten, flüssigen Bewegung wird ein Moretti nach dem anderen mit Schokolade überzogen. Zanette lobt das Fingerspitzengefühl seiner Mitarbeiter. „Ich habe denen alles beigebracht“, sagt er stolz. Sein kleines Produktionsteam besteht aus ausgewählten Leuten, viele davon sind Italiener, so wie er selbst.

Die melodische, warme Sprache hallt überall durch das Eislabor, sowohl in Form von Ansagen des Chefs als auch beim gemeinsamen Lachen und Scherzen. Die Stimmung ist ausgelassen und der Geschäftsführer bestätigt: „Es ist eine große Familie hier, kein Unternehmen, wo die Leute sich fremd sind.“ Vielleicht auch, weil Familie der Ursprung von Zanettes Geschäft ist. „Ich bin die vierte Generation“, sagt er. Die Leidenschaft für das Gelato-Handwerk wurde von seinen Urgroßeltern, über seine Großeltern an seine Eltern und schließlich an ihn weitergegeben. Es sei seine Berufung. „Und ich hoffe, mein Sohn macht das weiter“, ergänzt Zanette.

i "Es ist eine große Familie hier, kein Unternehmen wo die Leute sich fremd sind", sagt Egelosia Chef Claudio Zanette über sein Team. Sowohl hinter der Eistheke als auch im Eislabor herrscht eine warmherzige Atmosphäre. Alexej Zepik

Als Nächstes geht es für die Moretti wieder in den Gefrierschrank. Als die schwere Tür des Metallschranks geöffnet wird, klingt es, als tobe darin ein arktischer Schneesturm. Durch den kleinen Raum zieht eine kalte Brise. Innerhalb weniger Minuten im Schockfroster wird die flüssige Schokoladenschicht auf den Moretti fest. „Die Kunst ist aber, dass die Himbeersoße innen flüssig bleibt“, merkt Zanette an. Und genau das ist gelungen: Die Glasur ist knackig, das Fior die Latte süß und cremig, und aus dem Innersten dringt nach dem ersten Bissen die fruchtige Soße.

„Das Besondere ist nicht, neue Sorten zu erfinden, sondern die Herstellung der Sorten, die es schon gibt zu meistern“, verrät Zanette. Und das gelinge nur durch Kontinuität und Leidenschaft. „Wenn ich was mache, dann mache ich es richtig“, stellt er klar. Dieses Konzept zieht sich bis ins kleinste Detail.

i So flüssig wie beim befüllen der Moretti, ist die Himbeersoße auch nach dem schockfrieren bei minus 30 Grad. "Das ist die Kunst", sagt Geschäftsführer Claudio Zanette. Alexej Zepik

Von den rund 2000 Eiern, die wöchentlich per Hand getrennt werden, bis hin zu den selbst gemachten Schokostreuseln der Eissorte griechischer Joghurt stellen die Eislaboranten alles selbst her. Dafür werden wöchentlich zehn Kilogramm Schokolade mit Salz temperiert, für Stracciatella-Streusel sind es sogar 30. Die flüssige Schokolade wird von den Eislaboranten mit einer Kelle in einer hauchdünnen Schicht auf einem Blech verteilt, schockgefroren und dann in kleine Stücke gebrochen. Das knackende Geräusch dabei verrät, wie knusprig die Streusel sind.

Daran, dass sich die viele Handarbeit auszahlt, hat Zanette nie gezweifelt. „Gut ist gut“, sagt er voller Überzeugung. Für ihn fühlt es sich toll an, wenn sich vor seinem Laden die endlos scheinenden Schlangen bilden und die Menschen bereit sind, für sein Produkt die Wartezeit in Kauf zu nehmen. „Ich bedanke mich immer wieder“, sagt er.