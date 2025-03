Ein Riesenhype zu Beginn, ernüchterte Einsichten und ein schnelles Ende nur vier Monate später: Das Lokal Istantuni quasi mitten auf der Hauptverkehrsachse in Koblenz ist schon wieder zu. Warum das so ist – und wie es weitergeht.

Am Eröffnungstag Ende November standen auf der Verkehrsinsel mitten in der Hauptdurchfahrtsstraße in Koblenz manche Neugierige und Hungrige bis zu zweieinhalb Stunden in der Warteschlange, um für einen Cent einen Tantuni, einen zusammengerollten Teigfladen, meist mit Fleisch und Gewürzen, zu bekommen.

Nun, nicht einmal vier Monate später, haben am Freitagnachmittag Arbeiter die pinkleuchtenden großen Buchstaben vom Dach des denkmalgeschützten runden Gebäudes auf der Verkehrsinsel mitten im Friedrich-Ebert-Ring abmontiert: Das Istantuni ist schon wieder Geschichte.

„An diesem Standort!“, betont Inhaber Azad Erten, der gerade im Inneren die letzten Sachen zusammenpackt. „Wir werden in Räume gehen, die besser passen.“ Denn das markante Gebäude sei für ihr Lokal zu klein. „Wir haben viele Familien und Gruppen“, zudem sei die Parkplatzsituation wirklich schwierig.

„Das war uns eigentlich bekannt“, sagt er dann selbstkritisch. „Wir haben es unterschätzt.“ Für das neue Istantuni habe man schon Räume in Aussicht, aber es sei noch nicht unterschrieben, deshalb will er dazu nichts sagen.

i Alles wurde rausgeräumt und abgebaut. Doris Schneider

„Aber hier geht es weiter!“, sagt er dann. Der Dönerladen „Volksdöner“ komme in den ehemaligen Kiosk. Schon am Freitag, 28. März, wolle der Neue einziehen. Das Gebäude hat Erten selbst gepachtet und vermietet es nun unter, berichtet er.

Der kleine Laden aus den 1950er-Jahren, der durch seine runde Form, die vielen Fenster und das Dach auffällt, geht damit in die nächste Etappe seiner vor allem in der jüngeren Zeit schnelllebigen Geschichte. Lange beherbergte es einen Zeitungskiosk und war im Besitz der Stadt.

Später dann wurde es von privaten Inhabern gekauft und beherbergte das Café „Wartesälchen“. Bei der Sanierung machten die Denkmalpfleger Konzessionen und stimmten einem verglasten Anbau zu, sodass das „Wartesälchen“ dann auch Kundentoiletten hatte. Doch es konnte sich nicht halten. Im Jahr 2016 folgte dann Cici Baguette, ein Imbiss mit vietnamesischer Küche, vor allem Baguettes. Doch zum 1. September 2017 schloss auch dieser wieder. Der Besitzer wechselte, es folgte ein Döner-Imbiss, der aber im Sommer 2024 ebenfalls wieder schloss. Seit Ende November war dann Istantuni drin.