CDU-Podium mit Experten Ist Koblenz für Krisen gewappnet? Martin Ingenhoven 22.01.2026, 16:02 Uhr

i Diskutierten in Koblenz über Sicherheit und Verteidigung (von links): Kai Sattler (Malteser), Tobias Pflüger (Stadt Koblenz), Michael Trautermann (Bundeswehr), Josef Oster (CDU), Christian Probst (Bundeswehr) und Philip Rünz (CDU). Martin Ingenhoven

Um Sicherheit und Verteidigung ging es bei einer Podiumsdiskussion in Koblenz, zu der Philip Rünz, CDU-Landtagskandidat im Wahlkreis Koblenz, eingeladen hatte. Dabei ging es auch um die Verantwortung der Bürger, sich für Krisenzeiten vorzubereiten.

Was bedeutet Gesamtverteidigung für Koblenz? Dies war das Motto einer Podiumsdiskussion, zu der Philip Rünz, Landtagskandidat der CDU für Koblenz, eingeladen hatte. Rund 40 interessierte Bürger waren dazu ins Forum Confluentes gekommen, um einem hochkarätig besetzten Podium zuzuhören und die Gelegenheit für Fragen zu nutzen.







