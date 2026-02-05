Wenn man Laie ist, ist es ganz einfach: „Da muss man doch nur einen Radweg markieren“, denkt man, und alles ist paletti. Doch wenn man Fachmann ist, weiß man: So einfach ist es oft nicht. Was wurde 2025 erreicht für den Radverkehr in Koblenz?
Dass man es nicht allen recht machen kann, wissen Tobias Weiß-Bollin und Ralph Emmerich genau. Die beiden gehören zum Team Radverkehr der Stadt Koblenz und sehen: Was den einen viel zu viel ist (zumeist den Autofahrern), ist den anderen viel zu wenig (zumeist den Radfahrern).