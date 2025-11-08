Jugendliche in Koblenz Ist es in der Deinhardpassage ruhiger geworden? 08.11.2025, 08:00 Uhr

i Stephan Sandmann ist Direktor im Hotel Sander in der Koblenzer Casinostraße. Das Hotel grenzt direkt an die Passage an, die phasenweise zum Jugendtreff wird. Sandmann hat dafür durchaus Verständnis. Aber nicht für alles. Doris Schneider

Im Frühsommer waren manche genervt von den jungen Leuten, die sich in der Koblenzer Deinhardpassage zwischen Zentralplatz und Theater treffen. Sie sind zu laut, sie machen Müll und hinterlassen Graffiti, so die Beobachtungen. Wie ist die Lage jetzt?

An diesem Nachmittag sitzen zwei kleine Gruppen junger Leute auf den Bänken, sie quatschen, lachen. Ein Teenager mümmelt Pommes und einen Burger aus einer Packung, ein Mädchen isst asiatische Nudeln mit Stäbchen. Den Sommer über war es oft voll hier: Einige Gruppen junger Leute haben die Deinhardpassage für sich als Treffpunkt entdeckt.







Artikel teilen

Artikel teilen