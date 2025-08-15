Zur Buga 2011 ist der große Kletterspielplatz am Rand des Ehrenbreitsteiner Festungsplateaus eröffnet worden. Er ist enorm beliebt, musste aber nun wegen maroder Geräte teilweise neu gestaltet werden. Wie kommt das bei den Familien an?

Strahlend silberfarben leuchten die geschwungenen Edelstahlrohre neben den Kletterfelsen auf dem Gelände des großen Spielplatzes an Werk Bleidenberg, oben auf dem Festungsplateau neben der Adventure-Golf-Anlage. Größere und kleinere Kinder hangeln sich hoch, laufen auf einem Stück Seil, rutschen an anderen Rohren hinunter. Andere machen Klimmzüge oder Liegestützen, auch ein paar Erwachsene haben Spaß daran, das auszuprobieren. Und die Rohre sind gar nicht so heiß, wie man es beim Anschauen vielleicht vermuten würde.

„Cool“, sagen die beiden Cousinen Esme und Helena, sieben und neun Jahre alt, die an den Rohren und Seilen hangeln, während Helenas Vater Bernhard Koppers bis ganz oben klettert und turnt. Auch er ist angetan. Die beiden jüngeren Kinder Alva und Jasper klettern an niedrigeren Felsen herauf, laufen dann aber zur neuen Wippe, die es zuvor nicht gab. „Die ist prima“, sagt Mareike Koppers (31), „da können schon ganz kleine Kinder gut sitzen, und das Holz ist viel schöner als die üblichen Metallgeräte.“

i Ab etwa sechs Jahren, so die Stadt, können die Kinder mit der neuen Anlage etwas anfangen. Alva ist noch fünf, aber sie klettert wie eine Bergziege. Doris Schneider

Die neue Anlage, die vor ein paar Wochen eröffnet wurde, ist nur der erste Teil der geplanten Umgestaltung des großen Spielplatzes, der zur Buga 2011 eingerichtet wurde. Eine Fachfirma errichtete zwischen neu verankerten Felsen und Holzbalken den abwechslungsreichen Parcours aus Edelstahlrohren – sogenannten Whoop Loops – und Seilelementen.

Aber nicht jeder findet sie gut: „Hoch“, sagt ein Junge zu seiner Mutter und streckt seine Arme hoch. Sie hebt ihn an die Stange, aber zum Klettern ist er noch zu klein. „Die frühere Anlage war besser für die Kleineren“, sagt eine der beiden Koblenzerinnen, die mit ihren Kindern hier den Tag verbringen.

Manche Geräte sind abgebaut

Früher gab es hier ein paar Klettergelegenheiten mit Baumstücken an Ketten und ein Spielgerät, bei dem an Kettenseilen aufgehängte kleine schwarze Gummibretter eine Art Klettergerüst bildeten. Schon jüngere Kinder konnten hier schaukeln und so hoch steigen, wie sie wollten.

„Das war für die Kleinen viel besser als das neue Gerät oder die Kletterfelsen“, urteilen die beiden Mütter. Andererseits, sagt Bernhard Koppers (33), jetzt sind die Geräte vielfältiger nutzbar, man kommt von allen Seiten dran und kann immer wieder Neues erproben. Es gibt keine klar umrissene „Aufgabe“, sondern man kann seine Herausforderungen selbst gestalten und variieren. Dazu kommt: Hier kann auch er als Erwachsener selbst viel mehr tun: Er läuft auf den Stangen hoch, versucht, auf dem Seil zu stehen, klettert.

i Jasper (fünf Jahre) und sein Vater Bernhard Koppers finden die neuen Geräte toll. Doris Schneider

Was indes alle stört: Der weitläufige Bereich mit Holzstegen von mehreren Seiten und Rutschen ist leer, die Spielgeräte werden vermisst. „Das war wirklich schön“, sagt ein Altstädter, der mit seinen beiden drei und ein Jahr alten Kindern hier den Nachmittag verbringt.

i Die große Fläche wirkt unbelebt. Im kommenden Jahr sollen hier wieder Rutschen entstehen, aber keine Stege mehr. Doris Schneider

Andere sehen das genauso: „Das war für die Kinder besonders toll – und es war ein echtes Alleinstellungsmerkmal, das gibt es sonst in der Gegend so nicht“, sagen die beiden Freundinnen Michelle Schwarz und Carina Platzer, die mit ihren Kindern hier sind. Nun hoffen sie, dass diese Spielmöglichkeit vielleicht in einem weiteren Bauabschnitt wieder kommt.

„Im mittleren Teil des Spielplatzes wird es wieder Rutschen geben“, bestätigt Verena Groß vom Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen. „Die Edelstahlrutschen vom alten Spielplatz wurden eingelagert und können voraussichtlich wiederverwendet werden.“ Die höher gelegten Stege indes wird es nicht mehr geben. „In Planung sind andere Spielangebote.“

„Einen dauerhaft witterungsbeständigen Steg zu bauen wäre sehr teuer, bei einem begrenzten Spielwert.“

Verena Groß

Aus mehreren Gründen werde kein neuer Steg geplant. „Gebaut wird ein Spielangebot, das für sehr lange Zeit genutzt werden kann. Einen dauerhaft witterungsbeständigen Steg zu bauen wäre sehr teuer, bei einem begrenzten Spielwert.“ Geplant sei, das Geld stattdessen in mehrere unterschiedliche Spielangebote entlang des Weges zu investieren, die Kinder über einen längeren Zeitraum beschäftigen können.

Entwickelt werden sie von Spielplatzdesignern der Stuttgarter Firma KuKuk. Es werden keine fertigen Geräte aufgestellt werden, sondern auf ein individuelles Design gesetzt, „das sich harmonisch in die Umgebung des Festungsparks einfügt“, so die Stadt.

i Die beiden Cousinen toben auf dem Trampolin. Doris Schneider

Dass die Spielfläche neu gestaltet werden musste, hat Sicherheitsgründe. Die Modernisierung war notwendig geworden, weil die Holzbauteile des ursprünglich zur Bundesgartenschau 2011 eröffneten Spielplatzes marode waren und aus Sicherheitsgründen entfernt werden mussten.

i Alva und Jasper (beide fünf) haben auch ohne großes Spielgerät Spaß. Ein Teil der Flächen ist immer bespielbar, deshalb wird die Sanierung in drei Abschnitten gemacht. Doris Schneider

Damit ist die Sanierung dann noch nicht abgeschlossen: 2027 folgt noch die Überarbeitung des südlichen Spielplatzteils mit den Schaukeln und Trampolinen. „Insgesamt investieren wir hier 1,5 Millionen Euro“, erklärt Bürgermeisterin Ulrike Mohrs bei der offiziellen Eröffnung. Die Sanierung erfolgt in drei Schritten, damit zu jeder Zeit zwei Drittel des Spielplatzes nutzbar sind, berichtet Verena Groß vom Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen. „So steht den Kindern auch während der Bauphase immer ein Angebot zur Verfügung.“

i Der Trinkwasserspender funktioniert schon lange nicht mehr. Doris Schneider

Der Trinkwasserbrunnen, auf dessen Nicht-Funktionieren ein Vater hinweist, wird übrigens wohl auch dann nicht wieder laufen: „Der Trinkwasserspender läuft seit langer Zeit nicht mehr und wird voraussichtlich nicht reaktiviert. Der Grund: Es ist nicht möglich, hier Trinkwasserqualität zu gewährleisten“, so Verena Groß.