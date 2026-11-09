In Koblenz müssen Übernachtungsgäste ab Januar einen Gästebeitrag bezahlen. Hotelier-Vertreter Joachim Mehlhorn sagt: „Wir hatten die Wahl zwischen Pest und Cholera.“ Die neue Abgabe habe aber auch ihre guten Seiten.
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Hoteliers und andere Vertreter im Gastgewerbe sind „grundsätzlich gegen alle Abgaben, die ihre Gäste nochmals belasten“. Das macht Joachim Mehlhorn, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Kreis Mayen-Koblenz, direkt im Gespräch mit unserer Redaktion klar.