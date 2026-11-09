Hotelier-Vertreter äußert sich Ist der Gästebeitrag für Koblenz Pest oder Cholera? Jan Lindner 09.11.2026, 17:00 Uhr

i Joachim Mehlhorn, Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbands Mayen-Koblenz, begrüßt den Gästebeitrag in Koblenz – spart aber auch nicht mit Kritik. Kevin Rühle (Archiv). Kevin Ruehle

In Koblenz müssen Übernachtungsgäste ab Januar einen Gästebeitrag bezahlen. Hotelier-Vertreter Joachim Mehlhorn sagt: „Wir hatten die Wahl zwischen Pest und Cholera.“ Die neue Abgabe habe aber auch ihre guten Seiten.

Hoteliers und andere Vertreter im Gastgewerbe sind „grundsätzlich gegen alle Abgaben, die ihre Gäste nochmals belasten“. Das macht Joachim Mehlhorn, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Kreis Mayen-Koblenz, direkt im Gespräch mit unserer Redaktion klar.







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