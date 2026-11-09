Hotelier-Vertreter äußert sich
Ist der Gästebeitrag für Koblenz Pest oder Cholera?
Joachim Mehlhorn, Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbands Mayen-Koblenz, begrüßt den Gästebeitrag in Koblenz – spart aber auch nic
Joachim Mehlhorn, Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbands Mayen-Koblenz, begrüßt den Gästebeitrag in Koblenz – spart aber auch nicht mit Kritik.
Kevin Rühle (Archiv). Kevin Ruehle

In Koblenz müssen Übernachtungsgäste ab Januar einen Gästebeitrag bezahlen. Hotelier-Vertreter Joachim Mehlhorn sagt: „Wir hatten die Wahl zwischen Pest und Cholera.“ Die neue Abgabe habe aber auch ihre guten Seiten. 

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Hoteliers und andere Vertreter im Gastgewerbe sind „grundsätzlich gegen alle Abgaben, die ihre Gäste nochmals belasten“. Das macht Joachim Mehlhorn, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Kreis Mayen-Koblenz, direkt im Gespräch mit unserer Redaktion klar.
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