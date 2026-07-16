Neubau Strommast
Ist Brücke nach Niederwerth für Bauarbeiten fit genug?
Über die Niederwerther Brücke verläuft die K82
Über die Niederwerther Brücke verläuft die K82
Winfried Scholz

Es gibt nur eine Brücke, die Niederwerth mit dem Festland verbindet. In welchem Zustand befindet sie sich? Kann sie der Belastung standhalten?

Lesezeit 1 Minute
Derzeit laufen zwischen Koblenz-Wallersheim, Niederwerth und Urbar Bauarbeiten, um die Strommaste zu erneuern. Anlässlich dessen wendete sich ein besorgter Leser an unsere Redaktion: Die Brücke zwischen Vallendar und Niederwerth würde durch den Schwertransport von Materialien und Geräten zum Neubau des Masts auf der Niederwerther Südspitze extrem belastet.
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