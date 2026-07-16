Es gibt nur eine Brücke, die Niederwerth mit dem Festland verbindet. In welchem Zustand befindet sie sich? Kann sie der Belastung standhalten?
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Derzeit laufen zwischen Koblenz-Wallersheim, Niederwerth und Urbar Bauarbeiten, um die Strommaste zu erneuern. Anlässlich dessen wendete sich ein besorgter Leser an unsere Redaktion: Die Brücke zwischen Vallendar und Niederwerth würde durch den Schwertransport von Materialien und Geräten zum Neubau des Masts auf der Niederwerther Südspitze extrem belastet.