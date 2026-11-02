Undercover unter Nazis
Investigativjournalistin liest bei Fest der Demokratie
Angelique Geray hat untercover unter gewaltbereiten jungen Nazis recherchiert. Beim Fest der Demokratie in Koblenz liest sie am
Angelique Geray hat untercover unter gewaltbereiten jungen Nazis recherchiert. Beim Fest der Demokratie in Koblenz liest sie am 14. November aus ihrem Buch, das auf ihrer Recherche basiert.
Fabian Sommer/dpa. picture alliance/dpa

Das Fest der Demokratie, das Mitte November in Koblenz stattfindet, greift auch unbequeme Aspekte des Zusammenlebens auf. So berichtet etwa Angelique Geray über ihre Undercover-Recherche unter gewaltbereiten Nazis. Was es sonst zu Entdecken gibt. 

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Klaus Haars zählt zu den Gründern und Organisatoren des Festes der Demokratie. Im Gespräch mit der Redaktion berichtet der 70-Jährige, wie das Fest, das am Samstag, 14. November, von 13 bis 18.30 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle stattfindet, abläuft, warum es innerhalb von drei Jahren so stark gewachsen ist – 82 Gruppen machen mit –, und was es Neues gibt.
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