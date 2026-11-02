Undercover unter Nazis Investigativjournalistin liest bei Fest der Demokratie Sandra Steinke 02.11.2026, 08:00 Uhr

i Angelique Geray hat untercover unter gewaltbereiten jungen Nazis recherchiert. Beim Fest der Demokratie in Koblenz liest sie am 14. November aus ihrem Buch, das auf ihrer Recherche basiert. Fabian Sommer/dpa. picture alliance/dpa

Das Fest der Demokratie, das Mitte November in Koblenz stattfindet, greift auch unbequeme Aspekte des Zusammenlebens auf. So berichtet etwa Angelique Geray über ihre Undercover-Recherche unter gewaltbereiten Nazis. Was es sonst zu Entdecken gibt.

Klaus Haars zählt zu den Gründern und Organisatoren des Festes der Demokratie. Im Gespräch mit der Redaktion berichtet der 70-Jährige, wie das Fest, das am Samstag, 14. November, von 13 bis 18.30 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle stattfindet, abläuft, warum es innerhalb von drei Jahren so stark gewachsen ist – 82 Gruppen machen mit –, und was es Neues gibt.







Artikel teilen

Artikel teilen