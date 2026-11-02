Das Fest der Demokratie, das Mitte November in Koblenz stattfindet, greift auch unbequeme Aspekte des Zusammenlebens auf. So berichtet etwa Angelique Geray über ihre Undercover-Recherche unter gewaltbereiten Nazis. Was es sonst zu Entdecken gibt.
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Klaus Haars zählt zu den Gründern und Organisatoren des Festes der Demokratie. Im Gespräch mit der Redaktion berichtet der 70-Jährige, wie das Fest, das am Samstag, 14. November, von 13 bis 18.30 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle stattfindet, abläuft, warum es innerhalb von drei Jahren so stark gewachsen ist – 82 Gruppen machen mit –, und was es Neues gibt.