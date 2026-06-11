Mit 84 Jahren verstorben
Intersport Krumholz trauert um Ex-Chef Knut Krumholz
Knut Krumholz, langjähriger Chef des Sporteinzelhändlers Intersport Krumholz, ist gestorben.
Knut Krumholz, langjähriger Chef des Sporteinzelhändlers Intersport Krumholz, ist gestorben.
Intersport Krumholz

Knut Krumholz hat die Erfolgsgeschichte des Sporteinzelhändlers Intersport Krumholz über Jahrzehnte entscheidend geprägt. Anfang Juni ist er im Alter von 84 Jahren gestorben. 

Lesezeit 2 Minuten
Fünf Sporthäuser, eine Gesamtverkaufsfläche von 7000 Quadratmetern, 160 Beschäftigte: Intersport Krumholz ist laut eigenen Angaben heute die Nummer eins der Sportfachgeschäfte im nördlichen Rheinland-Pfalz. Die Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahrzehnte hat der langjährige Firmenchef Knut Krumholz entscheidend mitgeschrieben.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionWirtschaft

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren