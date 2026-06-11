Knut Krumholz hat die Erfolgsgeschichte des Sporteinzelhändlers Intersport Krumholz über Jahrzehnte entscheidend geprägt. Anfang Juni ist er im Alter von 84 Jahren gestorben.
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Fünf Sporthäuser, eine Gesamtverkaufsfläche von 7000 Quadratmetern, 160 Beschäftigte: Intersport Krumholz ist laut eigenen Angaben heute die Nummer eins der Sportfachgeschäfte im nördlichen Rheinland-Pfalz. Die Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahrzehnte hat der langjährige Firmenchef Knut Krumholz entscheidend mitgeschrieben.