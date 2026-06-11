Mit 84 Jahren verstorben Intersport Krumholz trauert um Ex-Chef Knut Krumholz Jan Lindner 11.06.2026, 15:43 Uhr

i Knut Krumholz, langjähriger Chef des Sporteinzelhändlers Intersport Krumholz, ist gestorben. Intersport Krumholz

Knut Krumholz hat die Erfolgsgeschichte des Sporteinzelhändlers Intersport Krumholz über Jahrzehnte entscheidend geprägt. Anfang Juni ist er im Alter von 84 Jahren gestorben.

Fünf Sporthäuser, eine Gesamtverkaufsfläche von 7000 Quadratmetern, 160 Beschäftigte: Intersport Krumholz ist laut eigenen Angaben heute die Nummer eins der Sportfachgeschäfte im nördlichen Rheinland-Pfalz. Die Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahrzehnte hat der langjährige Firmenchef Knut Krumholz entscheidend mitgeschrieben.







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