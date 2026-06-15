Großer Sporteinzelhändler Intersport Krumholz: Generationenwechsel in der Geschäftsleitung Jan Lindner 15.06.2026, 12:45 Uhr

i Intersport Krumholz im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich bekommt Zuwachs in der Geschäftsleitung. Sophia Marie Rehorn

Mit Knut Krumholz ist Anfang Juni einer der langjährigen Chefs von Intersport Krumholz verstorben. Der große Sporteinzelhändler aus Mülheim-Kärlich ist in tiefer Trauer – und gibt den nächsten Generationenwechsel in der Geschäftsführung bekannt.

Bei Intersport Krumholz in Mülheim-Kärlich steht Ende dieses Jahres der nächste Generationenwechsel in der Geschäftsleitung an. Wie der Sporteinzelhändler mitteilte, steigt ab dem 1. Dezember Kenneth Krumholz planmäßig in die Unternehmensleitung ein. Er ist der jüngste Sohn von Paul Krumholz, der wiederum mit seinem Bruder Knut das Familienunternehmen über Jahrzehnte entwickelt hatte zu einem der größten Sporteinzelhändler innerhalb von ...







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