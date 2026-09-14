Koblenzer Goldgrube Interimsschule: Wefelscheid traut neuem Zeitplan nicht Matthias Kolk 14.09.2026, 16:00 Uhr

i Stephan Wefelscheid, Fraktionschef der Freien Wähler im Koblenzer Stadtrat, gehört zu den Kritikern des Standorts für eine Interimsschule im Stadtteil Goldgrube. Ingo Beller (Archiv). Ingo Beller

Die Freien Wähler in Koblenz waren von Beginn an Kritiker des Standorts in der Goldgrube für die Interimsschule, in die das Max-von-Laue-Gymnasium ziehen soll. Nach den neuen Entwicklungen sieht Fraktionschef Stephan Wefelscheid sich bestätigt.

„Dann schauen wir mal, ob Sie [...] dann wirklich diese Interimsschule dort eröffnen werden.“ Stephan Wefelscheid glaubte in der Ratssitzung Ende Mai nicht daran, dass das Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium zum Schuljahr 2027/28 in die Goldgrube umziehen kann.







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