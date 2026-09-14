Die Freien Wähler in Koblenz waren von Beginn an Kritiker des Standorts in der Goldgrube für die Interimsschule, in die das Max-von-Laue-Gymnasium ziehen soll. Nach den neuen Entwicklungen sieht Fraktionschef Stephan Wefelscheid sich bestätigt.
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„Dann schauen wir mal, ob Sie [...] dann wirklich diese Interimsschule dort eröffnen werden.“ Stephan Wefelscheid glaubte in der Ratssitzung Ende Mai nicht daran, dass das Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium zum Schuljahr 2027/28 in die Goldgrube umziehen kann.