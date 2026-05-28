Koblenzer Stadtrat sagt Ja Interimsbau für Max-von-Laue kommt in die Goldgrube Jan Lindner 28.05.2026, 15:34 Uhr

i Auf dieser Fläche in der Koblenzer Goldgrube entsteht der neue Interimsbau für das Max-von-Laue-Gymnasium. Matthias Kolk

Über Wochen und Monate wurde geplant, beraten, diskutiert und kritisiert. Jetzt ist klar: Der Interimsbau in der Koblenzer Goldgrube für das Max-von-Laue-Gymnasium wird gebaut. Das hat der Stadtrat am Donnerstagnachmittag entschieden.

Der Koblenzer Stadtrat hat es am Donnerstagnachmittag nach erneuter Debatte mit großer Mehrheit endgültig beschlossen: Im Stadtteil Goldgrube entsteht ein 21,5 Millionen Euro teurer Interimsbau. Hier sollen zunächst 660 Schüler des Max-von-Laue-Gymnasiums für einige Jahre unterkommen (die Schule hat insgesamt 760 Schüler).







Artikel teilen

Artikel teilen