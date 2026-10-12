Gastronomie in Koblenz
Interesse an neuer Tagesbar ist groß
Mit dem Baumann’s hat sich jüngst ein weiteres Café am Koblenzer Jesuitenplatz angesiedelt.
Mit dem Baumann’s hat sich jüngst ein weiteres Café am Koblenzer Jesuitenplatz angesiedelt.
Ingo Beller

Auf Instagram posteten Menschen Beiträge von Latte Macchiato﻿, auf dem Jesuitenplatz saßen viele Gäste. Für die Konditorei Baumann hat mit der Eröffnung des Baumann’s in Koblenz ein neues Kapitel begonnen. So ordnet die Inhaberin den Start ein.

Lesezeit 1 Minute
Ein arbeitsreiches Wochenende liegt hinter Melina Warnecke-Brühl, als unsere Redaktion sie am Montag erreicht. Mit einem so großen Ansturm auf das neu eröffnete Baumann’s am Jesuitenplatz in der Koblenzer Altstadt haben sie nicht gerechnet, erzählt die Inhaberin und berichtet: Am Samstag und Sonntag haben sich vor der Tagesbar zeitweise sogar Schlangen gebildet, weil alle Plätze belegt waren.
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