Weißenthurm. Hoher Besuch hatte sich am Dienstag am Naturlernpfad in der Bahnhofstraße eingefunden. Anlässlich der Einweihung neuer Schautafeln mit interaktiven Elementen konnte Initiator Muaz Özyurt unter anderem Landrat Alexander Saftig, den Weißenthurmer Verbandsbürgermeister Thomas Przybylla, den Weißenthurmer Stadtbürgermeister Johannes Juchem und dessen Amtsvorgänger Gerd Heim zum Ortstermin begrüßen.