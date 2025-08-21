Der Wahlkampf vor der Oberbürgermeisterwahl in Koblenz nimmt weiter Fahrt auf. Jetzt waren die vier Kandidaten zu einer Podiumsdiskussion des Beirats für Migration und Integration zu Gast. Dabei erntete ein Bewerber gleich am Anfang Buhrufe.

Egal ob welt-, bundes-, landesweit oder in Koblenz: Das Thema Migration bleibt im öffentlichen Diskurs ein heißes Eisen. Natürlich auch und gerade in Wahlkampfzeiten. Der Beirat für Migration und Integration der Stadt Koblenz veranstaltete kürzlich eine Diskussion mit den vier Koblenzer Oberbürgermeisterkandidaten im Bürgerzentrum Lützel: mit Amtsinhaber David Langner (SPD, tritt parteilos an) und seinen drei Herausforderern Ernst Knopp (CDU), Markus Meixner (AfD) und David Dasbach (Die Partei). Trotz einiger wahlkampfbedingter Abschweifungen entstand ein lebhafter und meist sachlich bleibender Austausch. Als wiederkehrendes Problem tauchte auf, dass die Zuständigkeiten bei der Migration nur begrenzt in kommunaler Hand sind, vieles beruht auf Bundesentscheidungen.

Nach der persönlichen Vorstellung der Kandidaten ging es gleich ans „Eingemachte”. AfD-Kandidat Meixner erntete dabei gleich einige Buhrufe aus dem Publikum. Zunächst war der Integrationsbeirat selbst das Thema. Die Frage von Moderator Gregor Bell (Caritas) lautete: „Wie sollte sich die Zusammenarbeit der städtischen Gremien mit dem Beirat gestalten?“

Wie halten es die Kandidaten mit der Migration?

CDU-Kandidat Knopp rief dazu auf, die Stimme des Beirats stets zu beachten. Wichtig sei, den Beirat wahrnehmbarer zu machen, bei den Betroffenen wie im Stadtrat. Meixner (AfD) sagte, die Stadt habe sich bei der Aufnahme von Menschen mit Migrationshintergrund quantitativ überfordert. Der Beirat solle sich in erster Linie um die bereits vorhandenen Betroffenen kümmern.

Für Amtsinhaber Langner funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Beirat bereits gut. Es gebe eine Fülle von gemeinsamen Projekten, oft sei die Integration gelungen, auch am Arbeitsmarkt. Er stellte klar: „Wir brauchen diese Menschen.”

i Die Veranstaltung des Beirats für Migration und Integration in Lützel stieß auf großes Interesse. Wolfgang Lucke

Zu viele Klischees seien vorhanden, wenn es um Migration gehe, meinte Dasbach (Die Partei). „Viele von denen, die gegen Migration sind, haben kaum persönlich Berührung mit diesem Personenkreis.” Der Beirat solle andererseits kein Feigenblatt für Vielfalt sein. Die Teilhabe müsse kontinuierlich aktiv angegangen werden.

Fast 40 Prozent der Koblenzer Bevölkerung haben einen Migrationshintergrund, aber der Beirat scheint oft unterbewertet. Wie kann man die Wahlbeteiligung bei den Beiratswahlen erhöhen, wie seine Mitsprache erweitern oder die Akzeptanz bei den Betroffenen steigern? Langner erinnerte daran, dass selbst Menschen mit Migrationshintergrund sich von der Beiratswahl nicht angesprochen fühlten, da sie sich komplett integriert sähen. Eine Art von Stimmrecht für Beiräte allgemein sei aus kommunalpolitischer Gesetzgebung kaum denkbar.

i Die Kandidaten (von links): Ernst Knopp(CDU), Markus Meixner (AfD), David Langner (SPD) und David Dasbach (Die Partei). Wolfgang Lucke

Ein wenig Pfeffer in die Runde brachte eine Publikumsfrage: „Wenn alles so gut läuft, wie manche Kandidaten sagen, warum hat dann die AfD in bestimmten Stadtteilen diese hohen Stimmenanteile?“ Für Dasbach ist das ein eher systemisches Problem: „Die Umverteilung funktioniert nicht. Wenn Ungerechtigkeiten passieren, werden Sündenböcke gesucht.” Im Dialog bleiben, war die Antwort von Langner: „Wir Kommunalpolitiker können den Menschen Vertrauen zu unserem System bringen.”

Meixner indes warf ein: „Zuhören tun Sie eben nicht.” Daher generiere die AfD hohe Stimmenanteile. Knopp erinnerte daran, dass es jetzt um eine Personenwahl geht. „Die Leute, die mich zum Beispiel in Wallersheim und Neuendorf seit Jahren sehr gut kennen, wissen, dass ich mich um ihre Probleme kümmere.”

Eine weitere Publikumsfrage lautete: „Was passiert für queere Migranten?“ Knopp sprach sich für die Idee eines queeren Zentrums aus, das aber finanziell noch nicht abgesichert sei. Langner erinnerte an vorhandene Fördertöpfe in Mainz. Meixner betonte in diesem Zusammenhang, dass die AfD entgegen landläufiger Meinungen die Nummer eins bei homosexuellen Menschen sei. Es solle lieber die Frage gestellt werden, warum man Schutzräume dieser Art überhaupt brauche.