Koblenz führt die Liste an
Insolvenzen: Welche Städte besonders betroffen sind
Der Rhenser Mineralbrunnen musste im März Insolvenz anmelden.
Der Rhenser Mineralbrunnen musste im März Insolvenz anmelden.
Ingo Beller (Archiv). Ingo Beller

Rhenser Mineralbrunnen, Jens Ewen Handel mit Fisch, Antriebstechnik Saftig GmbH: Im ersten Halbjahr 2026 mussten einige Firmen in Koblenz und Region Insolvenz anmelden. Hunderte Beschäftigte sind betroffen. In Koblenz gab es die meisten Fälle. 

Lesezeit 3 Minuten
Kriege, Krisen, Wirtschaftsflaute: Im ersten Halbjahr 2026 mussten in Koblenz 20 Firmen Insolvenz anmelden. In der Region Mittelrhein sind das die meisten Fälle. Auf den ersten Blick verwundert das nicht, schließlich ist Koblenz mit rund 113.000 Einwohnern die größte Stadt in der näheren Umgebung.
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