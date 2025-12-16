Koblenzer Reitstall im Fokus Insider sagen zu Pächter-Aus: „Schritt war überfällig“ Katrin Steinert 16.12.2025, 16:00 Uhr

i Die Anlagen und Plätze des Koblenzer Reitvereins in Metternich gelten als gut unterhalten und modern. Katrin Steinert

Bislang haben sich vor allem diejenigen Mitglieder des Koblenzer Reitstalls öffentlich geäußert, die wollen, dass der alte Pächter bleibt. Nun mehren sich die Stimmen, die den Schritt der Trennung richtig finden. Das sind die Gründe, die sie nennen.

Die aktuelle Situation des Koblenzer Reitstalls in Metternich rund ums Pächter-Aus sorgt weiter für Gesprächsstoff in Koblenz und der Region. Durch die Berichte unserer Redaktion fragen sich viele, die nicht involviert sind: Was ist da los bei dem Verein, der über die Region hinaus einen sehr guten Ruf in der Branche genießt?







Artikel teilen

Artikel teilen