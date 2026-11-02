Neue Abgabe für Touristen
Inklusive ÖPNV-Ticket: Koblenz führt Gästebeitrag ein
Im Bereich des Verkehrsverbunds Rhein-Mosel können Übernachtungsgäste den ÖPNV kostenfrei nutzen.
Im Bereich des Verkehrsverbunds Rhein-Mosel können Übernachtungsgäste den ÖPNV kostenfrei nutzen.
Koveb/Niklas Marhöfer. koveb/Niklas Marhöfer

In vielen Urlaubsregionen ist eine Touristenabgabe seit Jahren üblich. In Koblenz müssen Übernachtungsgäste ab Januar dafür 3,50 Euro pro Nacht zahlen. Darin enthalten ist ein ÖPNV-Ticket. Nebenbei könnten einige schwarze Schafe aufgedeckt werden, die Wohnungen auf Portalen kurzzeitig vermieten.

Lesezeit 4 Minuten
Immer mehr Touristen kommen nach Koblenz, die Zahl der Übernachtungen steigt seit Jahren an. Ab Januar müssen oder dürfen – je nach Blickwinkel – Touristen pro Nacht einen Beitrag zahlen. Dafür dürfen sie den ÖPNV kostenfrei nutzen und günstiger in die Moselbad-Sauna und ins Theater.
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