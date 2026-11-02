Neue Abgabe für Touristen Inklusive ÖPNV-Ticket: Koblenz führt Gästebeitrag ein Jan Lindner 02.11.2026, 12:45 Uhr

i Im Bereich des Verkehrsverbunds Rhein-Mosel können Übernachtungsgäste den ÖPNV kostenfrei nutzen. Koveb/Niklas Marhöfer. koveb/Niklas Marhöfer

In vielen Urlaubsregionen ist eine Touristenabgabe seit Jahren üblich. In Koblenz müssen Übernachtungsgäste ab Januar dafür 3,50 Euro pro Nacht zahlen. Darin enthalten ist ein ÖPNV-Ticket. Nebenbei könnten einige schwarze Schafe aufgedeckt werden, die Wohnungen auf Portalen kurzzeitig vermieten.

Immer mehr Touristen kommen nach Koblenz, die Zahl der Übernachtungen steigt seit Jahren an. Ab Januar müssen oder dürfen – je nach Blickwinkel – Touristen pro Nacht einen Beitrag zahlen. Dafür dürfen sie den ÖPNV kostenfrei nutzen und günstiger in die Moselbad-Sauna und ins Theater.







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