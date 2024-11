Stefan Zeidan lebt mit Handicap - Jetzt will er sich theologisch weiterbilden und stößt dabei auf Barrieren Inklusion im Bistum: Stefan Zeidan aus Mülheim-Kärlich kämpft für seinen Traum 03.11.2024, 09:45 Uhr

i Stefan Zeidan lebt mit Handicap, wäre aber gerne zukünftig Diakon. Das Bistum Trier ist diesbezüglich jedoch skeptisch. Foto: Rico Rossival Rico Rossival. Rico Rossival

Glaube und Fußball sind Stefan Zeidan aus Mülheim-Kärlich sehr wichtig. In beiden Bereichen möchte er dazulernen, sich fortbilden. Im Bistum stößt er dabei auf Barrieren.

Stefan Zeidan, 37 Jahre alt, aus Mülheim-Kärlich hat zwei Leidenschaften: Den Fußball und den Glauben, und in beiden möchte er sich einbringen, dazulernen, etwas zurückgeben. So hat er bereits eine Manager-Lizenz im Fußball erworben, will sich hier weiter fortbilden.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen