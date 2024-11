Jahresabschlussturnier in Kühr Inklusion an der Tischtennisplatte Johannes Kirsch 25.11.2024, 14:38 Uhr

i Fairplay wurde beim Tischtennis-Jahresabschlussturnier der Sportfreunde Kühr großgeschrieben. Nach jedem Match wurde der obligatorische Handschlag durchgeführt. Johannes Kirsch

Menschen mit und ohne Beeinträchtigung treiben in Niederfell regelmäßig Sport miteinander: Seit einem Jahr kooperieren das Herz-Jesu-Haus-Kühr und der VfR Niederfell, um Menschen über die verbindende Kraft des Sports zusammenzuführen.

Dass Sport gut für die Gesundheit und das Wohlbefinden ist, ist bekannt. Dass Sport in der Gruppe die Kameradschaft und das Gemeinschaftsgefühl stärken kann, ist ebenfalls nichts Neues. Wer am Freitagabend zu Gast in der Spothalle des Herz-Jesu-Hauses Kühr war, konnte sich davon überzeugen, dass im Sport auch ein riesiges Potenzial schlummert, Hemmschwellen zwischen Menschen abzubauen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen