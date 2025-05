Die Rufnummer 115 ist ein bundesweites Angebot, das bereits für mehr als 71 Millionen Bürger erreichbar ist. Doch viele Koblenzer ist der schnelle Draht bei Fragen an die Verwaltung noch unbekannt. Marius Czogalla und sein Team wollen das ändern.

Was brauche ich, um einen neuen Reisepass zu beantragen? Wo finde ich die Zulassungsstelle? Wie kann ich meinen Bewohnerparkausweis verlängern? Das alles sind Fragen, die immer wieder von Koblenzer Bürgerinnen und Bürger gestellt werden. Doch wo bekommt man darauf eine Antwort? Die Behördenrufnummer 115 hilft einem dabei weiter. Im Rathausgebäude und somit im Herzen der Koblenz Altstadt sitzen sie – die Frauen und Männer des Telefonservice der Stadtverwaltung Koblenz. Sie sind auch für die 115 in der Rhein-Mosel-Stadt verantwortlich. „Unter der Behördennummer 115 erhält man Antworten auf alle Fragen zu den Leistungen der öffentlichen Verwaltung und allen Verwaltungsebenen – auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene“, erklärt Leiter Marius Czogalla in einer Pressemitteilung der Stadt.

Sieben freundliche Mitarbeiter im Koblenzer Rathaus

Die Rufnummer ist ein bundesweites Angebot, das bereits für mehr als 71 Millionen Bürger erreichbar ist. Doch vielen Menschen ist die Rufnummer noch unbekannt. Die Stadt Koblenz ist dem 115-Verbund bereits am 11. Mai 2011 anlässlich der damaligen Bundesgartenschau beigetreten. Seitdem werden über die 115 und die noch bestehende lokale Rufnummer der Stadtverwaltung 0261/129-0 jährlich bis zu 80.000 Anrufe abgewickelt. Der Vorteil der Behördenrufnummer 115 für die Koblenzer liegt laut Marius Czogalla auf der Hand: „Mit der leicht zu merkenden Rufnummer 115 entfällt die aufwendige Suche nach dem zuständigen Amt, den Telefonnummern und den Öffnungszeiten. Außerdem wird die Angelegenheit in vielen Fällen beim ersten Kontakt erledigt. Sollte das einmal nicht möglich sein, leitet die 115 das Anliegen oder den Anrufer zur Bearbeitung an die zuständige Fachabteilung weiter.“ Sieben freundliche, geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich im Koblenzer Rathaus von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 18 Uhr um die telefonischen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Die Anfragen der Anrufer, die die 115 ohne Vorwahl wählen, sind dabei vielfältig, wie Marius Czogalla verrät: „Vom Beantragen eines neuen Personalausweises, über die Verlängerung des Bewohnerparkausweis und die richtige Anlaufstelle für die Ummeldung des Wohnsitzes, über Ausländerangelegenheiten bis hin zur Zulassung eines Fahrzeuges ist alles dabei.“

Um den Anrufern die entsprechenden Antworten liefern zu können, greifen die Mitarbeiter des Telefonservice auf eine ständig gepflegte Wissensdatenbank zurück, die unter anderem rund 1800 Leistungen für Koblenz enthält. „Damit können neben klassischen Verwaltungsleistungen auch gebündelte Anfrage zu Krisensituationen wie einem Bombenfund oder Hochwasser genauso beantwortet werden, wie auch zu lokalen Großveranstaltungen, wie etwa Rhein in Flammen oder dem Schängelmarkt“, erklärt der Leiter des Koblenzer Telefonservice.

Schnelle Antworten auf Verwaltungsfragen

Die zentrale Wissensdatenbank erlaubt es auch, dass wenn beispielsweise jemand in Frankfurt am Main die 115 wählt und im dortigen Servicecenter landet, dort auch Auskünfte zu Koblenz gegeben werden können – und umgekehrt in der Rhein-Mosel-Stadt für die Mainmetropole. Die gegenseitigen Vertretungen der bundesweit 54 Servicecenter gewährleisten außerdem einheitlich und zuverlässig, dass – bis auf gesetzliche Feiertage – von montags bis freitags Bürger ihre Frage beantwortet bekommen. „Ich kann jede Bürgerin und jeden Bürger nur ermutigen, das Angebot der Behördenrufnummer 115 zu nutzen. Mit einem Anruf gibt es dort Antworten zu allen behördlichen Verwaltungsfragen, egal welcher Verwaltungsebene“, sagt der Koblenzer Leiter des 115-Services, Marius Czogalla. red