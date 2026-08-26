Lidl und Seniorenwohnen Infoabend zum Rübenacher Rheingoldquartier steht an Katrin Steinert 26.08.2026, 11:00 Uhr

i So sieht der Planungsentwurf von CMF + Partner aus der Luftperspektive aus. Unten verläuft die Aachener Straße, an der "Wohnen" und "Wohnen/Gesundheit" liegen, die Zufahrt ins Quartier und der Lidl-Parkplatz. Rückwärtig sind der Discounter und das Seniorenwohnen geplant. Ganz hinten der Park. Dem Lageplan von CMF + Partner liegt ein Luftbild von Google Maps zugrunde. CMF + Partner/Google Maps

Wie wird das Rheingoldquartier im Koblenzer Stadtteil Rübenach aussehen, das einen Lidl-Markt, mehr als 200 Wohnungen und einen Park bieten soll? Darüber informieren die Planenden in Kürze. Fragen und Anregungen der Bürger sind willkommen, heißt es.

Am Ortseingang des Koblenzer Stadtteils Rübenach ist ein neues Wohnviertel samt Lidl-Markt geplant. Jetzt wird das Projekt, das Rheingoldquartier, offiziell vorgestellt. Die Bürgerinformation findet in der Aula der örtlichen Grundschule am Dienstag, 1.







Artikel teilen

Artikel teilen