Lidl und Seniorenwohnen  
Infoabend zum Rübenacher Rheingoldquartier steht an
So sieht der Planungsentwurf von CMF + Partner aus der Luftperspektive aus. Unten verläuft die Aachener Straße, an der "Wohnen"
So sieht der Planungsentwurf von CMF + Partner aus der Luftperspektive aus. Unten verläuft die Aachener Straße, an der "Wohnen" und "Wohnen/Gesundheit" liegen, die Zufahrt ins Quartier und der Lidl-Parkplatz. Rückwärtig sind der Discounter und das Seniorenwohnen geplant. Ganz hinten der Park. Dem Lageplan von CMF + Partner liegt ein Luftbild von Google Maps zugrunde.
CMF + Partner/Google Maps

Wie wird das Rheingoldquartier im Koblenzer Stadtteil Rübenach aussehen, das einen Lidl-Markt, mehr als 200 Wohnungen und einen Park bieten soll? Darüber informieren die Planenden in Kürze. Fragen und Anregungen der Bürger sind willkommen, heißt es.

Lesezeit 1 Minute
Am Ortseingang des Koblenzer Stadtteils Rübenach ist ein neues Wohnviertel samt Lidl-Markt geplant. Jetzt wird das Projekt, das Rheingoldquartier, offiziell vorgestellt. Die Bürgerinformation findet in der Aula der örtlichen Grundschule am Dienstag, 1.
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