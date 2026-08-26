Wie wird das Rheingoldquartier im Koblenzer Stadtteil Rübenach aussehen, das einen Lidl-Markt, mehr als 200 Wohnungen und einen Park bieten soll? Darüber informieren die Planenden in Kürze. Fragen und Anregungen der Bürger sind willkommen, heißt es.
Lesezeit 1 Minute
Am Ortseingang des Koblenzer Stadtteils Rübenach ist ein neues Wohnviertel samt Lidl-Markt geplant. Jetzt wird das Projekt, das Rheingoldquartier, offiziell vorgestellt. Die Bürgerinformation findet in der Aula der örtlichen Grundschule am Dienstag, 1.