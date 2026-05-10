Am Dienstag, 12. Mai, können sich Bürger der Goldgrube aus erster Hand anhören, wie die Pläne der Stadt Koblenz zu einer möglichen Interimsschule aussehen. Viele im Stadtteil äußerten sich zuletzt öffentlich dazu. Zur Ausgangslage vor dem Infoabend.
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Wenn am Abend des 12. Mai Bürger aus der Goldgrube und Vertreter der Stadtverwaltung in der Turnhalle der Pestalozzi-Grundschule zusammenkommen, wird es nur ein Thema, aber sehr unterschiedliche Meinungen geben. Der mögliche Bau einer Interimsschule an der Bogenstraße, in unmittelbarer Nähe zur Grundschule und zur neuen Kita, löst viele Reaktionen aus.