So ist die Ausgangslage
Infoabend zu Schulplänen in der Goldgrube steht bevor
Der rote, L-förmige Kasten zeigt den Modulbau, in den das Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium einziehen könnte. Die Planungen rund
Der rote, L-förmige Kasten zeigt den Modulbau, in den das Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium einziehen könnte. Die Planungen rund um den Bau einer Interimsschule in der Goldgrube beschäftigen in dem Stadtteil viele Menschen.
Matthias Kolk

Am Dienstag, 12. Mai, können sich Bürger der Goldgrube aus erster Hand anhören, wie die Pläne der Stadt Koblenz zu einer möglichen Interimsschule aussehen. Viele im Stadtteil äußerten sich zuletzt öffentlich dazu. Zur Ausgangslage vor dem Infoabend.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn am Abend des 12. Mai Bürger aus der Goldgrube und Vertreter der Stadtverwaltung in der Turnhalle der Pestalozzi-Grundschule zusammenkommen, wird es nur ein Thema, aber sehr unterschiedliche Meinungen geben. Der mögliche Bau einer Interimsschule an der Bogenstraße, in unmittelbarer Nähe zur Grundschule und zur neuen Kita, löst viele Reaktionen aus.

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