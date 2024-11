Info-Point zur Quartiersentwicklung im Rauental lädt Bürger des Stadtteils zum Mitmachen ein Info-Point im Rauental: Neue Termine zum Austausch übers Klima 16.10.2024, 18:00 Uhr

i Im Info-Point, der sich in den Räumen der Jugendkirche X-Ground befindet, können sich Rauentaler Bürger ab 30. Oktober wieder über aktuelle Projekte zur klimaresilienten Quartiersentwicklung informieren. Foto: Doris Schneider Doris Schneider

Nach der Sommerpause startet der Info-Point im Rahmen des aktuell laufenden Projektes zur klimaresilienten Quartiersentwicklung im Rauental wieder mit offenen Treffs und themenspezifischen Formaten.

Dank der Förderung aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, können in einem Teilabschnitt in der Moselweißer Straße sowie auf dem gegenüberliegenden, öffentlich zugänglichen Vorplatz der St.

