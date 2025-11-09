Industriestraßen-Raser gefährdet andere Menschen

Mit einem silberfarbenen Golf war ein Fahrer am Samstag viel zu schnell im Gewerbepark Mülheim-Kärlich unterwegs, gefährdete mit waghalsigen Manövern teils auch andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Ein Golffahrer war am Samstagnachmittag mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Gewerbepark Mülheim-Kärlich unterwegs, dabei nötigte und gefährdete er andere Verkehrsteilnehmer. Der silberfarbene 4er-Golf raste unter anderem viel zu schnell, so die Polizei, durch die Industriestraße und die Fraunhoferstraße.