Gewerbepark Mülheim-Kärlich Industriestraßen-Raser gefährdet andere Menschen 09.11.2025, 10:57 Uhr

i Eine Polizistin hält während einer Verkehrskontrolle eine Polizeikelle mit der Aufschrift „Halt Polizei“ (Symbolbild). Soeren Stache/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

Mit einem silberfarbenen Golf war ein Fahrer am Samstag viel zu schnell im Gewerbepark Mülheim-Kärlich unterwegs, gefährdete mit waghalsigen Manövern teils auch andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Golffahrer war am Samstagnachmittag mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Gewerbepark Mülheim-Kärlich unterwegs, dabei nötigte und gefährdete er andere Verkehrsteilnehmer. Der silberfarbene 4er-Golf raste unter anderem viel zu schnell, so die Polizei, durch die Industriestraße und die Fraunhoferstraße.







Artikel teilen

Artikel teilen