Im Gewerbepark Mülheim-Kärlich Industriestraße: So ist der Stand der Sanierungsplanung 01.10.2025, 10:00 Uhr

i Die Industriestraße im Gewerbepark Mülheim-Kärlich ist in die Jahre gekommen. Deswegen soll sie im kommenden Jahr saniert werden. So ist der Stand der Planung. Eva Hornauer

Im Gewerbepark Mülheim-Kärlich soll im kommenden Jahr eine Großbaustelle angegangen werden: Die Industriestraße wird saniert. Das ist der Stand der Planung.

Sie ist die Verkehrsader im Gewerbepark Mülheim-Kärlich, an ihr liegt das erste Gebäude – das Rhein-Mosel-Einkaufszentrum – und auf sie links abzubiegen kann mitunter ein Nervenkitzel sein: die Industriestraße. Die Straße, die die meisten Besucherinnen und Besucher vermutlich sofort im Kopf haben, wenn sie an den Gewerbepark denken, ist allerdings in die Jahre gekommen.







