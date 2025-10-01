Im Gewerbepark Mülheim-Kärlich soll im kommenden Jahr eine Großbaustelle angegangen werden: Die Industriestraße wird saniert. Das ist der Stand der Planung.
Sie ist die Verkehrsader im Gewerbepark Mülheim-Kärlich, an ihr liegt das erste Gebäude – das Rhein-Mosel-Einkaufszentrum – und auf sie links abzubiegen kann mitunter ein Nervenkitzel sein: die Industriestraße. Die Straße, die die meisten Besucherinnen und Besucher vermutlich sofort im Kopf haben, wenn sie an den Gewerbepark denken, ist allerdings in die Jahre gekommen.