Gewerbepark Mülheim-Kärlich Industriestraße: Sanierung beginnt im Frühjahr 2027 Peter Meuer 14.05.2026, 14:59 Uhr

i Die Industriestraße im Gewerbepark Mülheim-Kärlich muss saniert werden. Ingo Beller

Sie ist in die Jahre gekommen, stark belastet: Die Industriestraße im Gewerbepark Mülheim-Kärlich muss saniert werden. Nun haben Stadt und Verbandsgemeinde die Terminplanung präzisiert – und Details benannt, beispielsweise zur Bauzeit.

Die große Sanierung der Industriestraße im Gewerbepark Mülheim-Kärlich beginnt wohl Anfang des kommenden Jahres. Nach jetzigem Stand der Planungen gehe man davon aus, dass die Arbeiten zur Sanierung im Frühjahr 2027 beginnen würden, sagte der Stadtbürgermeister Gerd Harner (FWG) auf Nachfrage unserer Redaktion.







Artikel teilen

Artikel teilen