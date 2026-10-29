Die Großbaustelle Industriestraße steht im Gewerbepark kurz vor dem Start: Im Frühjahr soll es so richtig losgehen. Doch schon ab November stehen notwendige Bauarbeiten in der Straße an. Was bedeutet das für den Verkehr?
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Die Industriestraße in Mülheim-Kärlich ist ab Montag, 2. November, halbseitig gesperrt – Begegnungsverkehr ist aber weiterhin möglich. Die Straße ist in die Jahre gekommen, es gibt Schlaglöcher, der Asphalt ist rissig. Im Frühjahr soll die Hauptverkehrsader zur Großbaustelle werden.