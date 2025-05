Die Industriestraße ist die Hauptverkehrsader im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Der Verkehrsausschuss der Stadt wird am kommenden Donnerstag über den Sachstand zum geplanten Ausbau eben jener Straße unterrichtet.

Wie geht es mit dem geplanten Ausbau der Industriestraße – der großen Verkehrsader im Gewerbepark Mülheim-Kärlich – weiter? Mit dieser Frage wird sich der Verkehrsausschuss der Stadt Mülheim-Kärlich an diesem Donnerstag, 15. Mai, beschäftigen. Schon bei der vergangenen Stadtratssitzung kündigte Bürgermeister Gerd Harner (FWG) eben jenes Ausschussthema mit den Worten „da muss sich etwas tun“ an. Die Industriestraße habe „ihre Belastungsgrenze erreicht“, so Harner gegenüber unserer Zeitung, immer wieder träten Mängel auf und es müsse ausgebessert werden.

Wenn nun also die Straße generell ausgebaut wird, solle im Zuge dessen auch darüber nachgedacht werden, wie der Gewerbepark für andere Verkehrsteilnehmer besser erschlossen werden kann. Dafür sieht die Planung, die in der Ausschusssitzung vorgestellt wird, Fahrradschutzstreifen vor. Bisher gibt es keine Schutzbereiche für Fahrradfahrer. Der Ausschuss tagt ab 19 Uhr in der Alten Kapelle.