10 Millionen Euro veranschlagt Industriepark an der A61 geht in letzten Bauabschnitt 02.03.2025, 12:00 Uhr

i Die ersten beiden Bauabschnitte des Industrieparks an der A61 haben den Raum Koblenz auf die Landkarte für Logistikunternehmen gehoben. Stefanie Braun

Der Zweckverband für den Industriepark an der A61 legt den Entwurf des Bebauungsplans für den letzten Bauabschnitt öffentlich aus. Insgesamt sollen 27 Hektar landwirtschaftliche Fläche eine neue Nutzung erfahren.

Es wird noch einiges an Zeit ins Land gehen, doch der Zweckverband Industriepark A61 hat einen ersten Schritt in Richtung eines neuen Großprojektes getan: Bis Aschermittwoch liegt noch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes für den dritten und damit letzten Bauabschnitt im Industriepark direkt am Autobahnkreuz für die Öffentlichkeit aus.

