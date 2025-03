In Winningen werden Straßen nach Glasfaser ausgebessert

Die E-Mail, die Achim Reick – seit der jüngsten Kommunalwahl CDU-Bürgermeister in Winningen – an das Telekomunternehmen Glasfaser Plus schreiben musste, war nach eigenen Worten „nicht mehr ganz nett“. Grund für den erbosten Mailverkehr war der Zustand, in dem Straßen im Moselort von einem Subunternehmen der Glasfaser Plus nach Verlegungsarbeiten verblieben sind. Für einen Ort mit etwa 1100 Haushalten, der maßgeblich vom Tourismus lebt, keine gut haltbare Situation.

Dabei hatte alles gut angefangen: 2023 hatte man sich von Gemeindeseite aus für Glasfaser entschieden, bereits im Frühjahr darauf legte das Subunternehmen der Glasfaser Plus einen „fulminanten Start“ hin: „Die haben hier richtig Gas gegeben“, sagt Reick gegenüber unserer Zeitung. Doch dann kam die Insolvenz in den laufenden Arbeiten, immerhin 75 Prozent des Ortes konnten noch fertiggestellt werden.

In den restlichen 25 Prozent fand man teils immer noch Gräben. Das gröbste ist nun verfüllt, manches notdürftig ausgebessert, sodass keine Gefahr mehr besteht. Nur direkt am Altenheim sei es an einer Stelle schwierig, gut mit einem Rollator vorbeizukommen.

Deadline im April gesetzt und rund 40 Ladungen Bauschutt abgefahren

Am Mittwch, 6. März, tat sich dann endlich was: Ein Mitarbeiter von Glasfaser Plus war vor Ort. Bis zum 15. April ist nun eine Deadline gesetzt, bis zu der auch die restlichen Arbeiten – zumindest im Ortskern – verrichtet sein sollen. Am selben Mittwoch wurden zudem laut Reicks Schätzung 40 bis 50 Ladungen Schutt vom Bahnhof abtransportiert. Auch dieser lag dort seit etwa einem Jahr. Sorge bereitete Reick eine mögliche Kontaminierung des Bauabfalls.

Finanzielle Nachteile hatte die Gemeinde bisher nicht, ärgerlich sei, dass die Kabel des Ortsrundfunks vermutlich durch die Arbeiten beschädigt wurden. Dies werde nun durch eine Firma repariert, was Kosten verursachen werde. Sollte die Deadline im April nicht eingehalten werden, werde er wohl juristische Schritte einleiten, sagt Reick. Als Ort, der vom Tourismus abhängig ist, könne man die Straßen nicht so belassen: „Das ist kein Bild.“