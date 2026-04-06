Wettkampf für ganze Familie In Winningen startet mit Eierkibben die Freiluftsaison Erwin Siebenborn 06.04.2026, 12:02 Uhr

i Die Tradition des Eierkibbens in Winningen zieht auch heute noch Jung und Alt in seinen Bann. Erwin Siebenborn

Eins, zwei, drei: Zack! Beim Ostereier-Aneinanderstoßen in Winningen gibt es viele Gewinner und Verlierer. Der Spaß für die ganze Familie steht dabei im Vordergrund. Genießer freuen sich über die guten Steillagen- und Eierweine, die angeboten werden.

Ostereier sind nicht nur zum Suchen und Essen da: Alte Bräuche wie das bekannte Winninger Ostereierkibben beweisen dies eindrucksvoll. Zahlreiche Besucher von nah und fern füllten den Weinhof rund um den Hexenbrunnen. Vor allem Familien mit Kindern freuten sich über die gelebte Tradition – gewürzt mit erlesenen Tropfen aus den Steillagen und leckerem Winninger Eierwein.







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