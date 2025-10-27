Weinbergpfirsich mal anders
In Winningen brauen die Hoffmanns besonderen Essig
Ein Blick hinter die Tür: In der Essigmanufaktur in Winningen gibt es so einige Köstlichkeiten, die das Ehepaar Heike und Bernd Hoffmann selbst brauen.
Annika Wilhelm

Eine kleine Essigmanufaktur, mitten in Winningen: Das Ehepaar Heike und Bernd Hoffmann führen ihr Geschäft und die Produktion mit allem Drum und Dran im Zwei-Mann-Betrieb. Warum sie dabeibleiben wollen.

Ein Touristenschiff legt in Winningen an. Die Fahrgäste strömen in den Ort, verteilen sich, schauen sich um. Mittendrin: Hoffmanns Essigmanufaktur. Die Tür des Ladens, der direkt am Weinhexbrunnen liegt, öffnet sich. Über die Schwelle tritt nicht eine Person, auch kein Pärchen, sondern gleich sechs bis sieben Leute.

