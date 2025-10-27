Weinbergpfirsich mal anders In Winningen brauen die Hoffmanns besonderen Essig 27.10.2025, 12:38 Uhr

i Ein Blick hinter die Tür: In der Essigmanufaktur in Winningen gibt es so einige Köstlichkeiten, die das Ehepaar Heike und Bernd Hoffmann selbst brauen. Annika Wilhelm

Eine kleine Essigmanufaktur, mitten in Winningen: Das Ehepaar Heike und Bernd Hoffmann führen ihr Geschäft und die Produktion mit allem Drum und Dran im Zwei-Mann-Betrieb. Warum sie dabeibleiben wollen.

Ein Touristenschiff legt in Winningen an. Die Fahrgäste strömen in den Ort, verteilen sich, schauen sich um. Mittendrin: Hoffmanns Essigmanufaktur. Die Tür des Ladens, der direkt am Weinhexbrunnen liegt, öffnet sich. Über die Schwelle tritt nicht eine Person, auch kein Pärchen, sondern gleich sechs bis sieben Leute.







Artikel teilen

Artikel teilen