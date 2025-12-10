Gemeindezentrum wird umgebaut In Waldesch muss niemand Heiligabend allein verbringen Annika Wilhelm 10.12.2025, 10:10 Uhr

i Ortsbürgermeister Mario Specht bereitet das Waldescher (ehemals evangelische) Gemeindezentrum vor. Hier sollen an Heiligabend diejenigen zusammen feiern können, die Weihnachten sonst allein sein würden. Kevin Ruehle

Mario Specht wird Heiligabend nicht einfach im engen Familienkreis feiern. Stattdessen hat der Ortsbürgermeister von Waldesch etwas anderes vor: Für all diejenigen, die Weihnachten allein feiern müssten, plant er eine gemeinsame Feier.

Viele Menschen verbringen Weihnachten allein – dabei muss das gar nicht sein. Dieser Auffassung ist jedenfalls Mario Specht. Als Ortsbürgermeister von Waldesch hat er sich in diesem Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen für Alleinstehende: „Mein Partner und ich haben unsere Weihnachtsplanung gemacht.







