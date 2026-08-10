Auf die Plätze, fertig, los In Waldesch flitzen die Dackel wieder um die Wette Alexander Thieme-Garmann 10.08.2026, 13:43 Uhr

i Mit vollem Einsatz dabei: Dieser Dackel gibt alles und hebt beim Dackelrennen in Waldesch regelrecht ab. Mirco Klein

Wenn in Waldesch die Hunde mit den kurzen Beinen und langen Ohren um die Wette flitzen, dann ist es wieder so weit: Das Dackelrennen ist zurück. Auch in diesem Jahr lockte das Event viele Besucher an. Gewonnen hat eine Dackeldame aus der Region.

Das Dackelrennen ist zurück: Bereits zum fünften Mal übernahmen die Dackel das Kommando über die Grillhütte Waldesch samt dem umliegenden Terrain. In diesem Jahr lag die Zahl der teilnehmenden Teckel bei genau 40. Trotz der runden Zahl handelte es sich hierbei nicht um eine zuvor festgelegte Obergrenze, sondern sie war reiner Zufall.







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