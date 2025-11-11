Lichter ans Mahnmal gebracht In Vallendar der 99 Opfer der Judenpogrome gedacht Winfried Scholz 11.11.2025, 06:30 Uhr

i Am Mahnmal, das an die 99 deportierten Vallendarer Juden erinnert, wurden während der Gedenkstunde 99 Lichter niedergelegt. Winfried Scholz

Erinnern mit Wort und Licht: In Vallendar sind beim Gedenken an die Judenpogrome von 1938 am Mahnmal 99 Lichter niedergelegt worden. Jedes erinnert an einen deportierten Bürger. Der Stadtchef appellierte, die vielfältige Gesellschaft zu verteidigen.

Mit einer Feierstunde ist in Vallendar der Judenpogrome gedacht worden, die dort am 9. und 10. November 1938 stattfanden. Zwei Tage später wurde die Synagoge in der Eulerstraße niedergebrannt. Bürgermeister Wolfgang Heitmann betonte: „Die Demütigung und die Gewalt trafen Menschen, die über Generationen das Leben in Vallendar mitgestaltet hatten.







