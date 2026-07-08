Fürs Mülheim-Kärlicher Bad In Sozialen Medien: Das steckt hinter „Reopen Tauris“ Eva Hornauer 08.07.2026, 16:30 Uhr

i Social Media im geschlossenen Spaß- und Freizeitbad: Hinter "reopen_freizeitbadtauris" stecken drei junge Männer aus der Region. Ingo Beller

Seit sechs Jahren ist das Tauris in Mülheim-Kärlich geschlossen. Ob es wieder als Spaß- und Freizeitbad öffnet, ist derzeit nicht abzusehen. Drei junge Männer versuchen, sich dafür einzusetzen – mithilfe von Social Media. Das steckt dahinter.

Was hat die Artemismission mit dem Tauris in Mülheim-Kärlich zu tun? Augenscheinlich erst einmal nicht viel: Bei Ersterem handelt es sich um ein Raumfahrtprogramm, bei der im April 2026 vier Astronauten den Mond umrundeten. Zweiteres ist ein seit sechs Jahren geschlossenes Spaß- und Freizeitbad.







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