Fürs Mülheim-Kärlicher Bad
In Sozialen Medien: Das steckt hinter „Reopen Tauris“ 
Social Media im geschlossenen Spaß- und Freizeitbad: Hinter "reopen_freizeitbadtauris" stecken drei junge Männer aus der Region.
Social Media im geschlossenen Spaß- und Freizeitbad: Hinter "reopen_freizeitbadtauris" stecken drei junge Männer aus der Region.
Ingo Beller

Seit sechs Jahren ist das Tauris in Mülheim-Kärlich geschlossen. Ob es wieder als Spaß- und Freizeitbad öffnet, ist derzeit nicht abzusehen. Drei junge Männer versuchen, sich dafür einzusetzen – mithilfe von Social Media. Das steckt dahinter.

Lesezeit 4 Minuten
Was hat die Artemismission mit dem Tauris in Mülheim-Kärlich zu tun? Augenscheinlich erst einmal nicht viel: Bei Ersterem handelt es sich um ein Raumfahrtprogramm, bei der im April 2026 vier Astronauten den Mond umrundeten. Zweiteres ist ein seit sechs Jahren geschlossenes Spaß- und Freizeitbad.
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