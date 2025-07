Es wird geschneidert und geschreinert, es gibt eine Bank, und ein Bürgermeister wird gewählt: In der Kinderspielstadt Schängelheim geht es zu wie im richtigen Leben. Die AWO Koblenz bietet das Ferienprojekt auf dem Hof der Hans-Zulliger-Schule an.

Alle reden von „Demokratie leben”, in der Kinderspielstadt Schängelheim wird das einfach praktiziert. Das beeindruckende Ferienfreizeitprogramm der AWO Koblenz konzentriert das pralle Stadtleben auf dem Hof der Hans-Zulliger-Schule in Lützel - und macht allen Beteiligten einen Riesenspaß.

„Sind die Hochrechnungen schon da?” Der zwölfjährige Tom Dehnert ist voll im Wahlkampfmodus. Als einer der Bürgermeisterkandidaten, die heute in Schängelheim zur Wahl stehen, will er den Erfolg. „Ich sage jedem hier, dass ich Bürgermeister werden will, und das wird funktionieren.” Sein Wahlprogramm könnte fast aus dem echten Leben sein: „Ich gebe den Leuten das, was sie haben wollen.” Eine weitere Kandidatin verfolgt einen anderen Plan: „Ich war schon oft bei diesem Projekt dabei, mich kennen viele, und viele werden mich deshalb auch wählen.”

Der zwölfjährige Tom Dehnert ist Bürgermeisterkandidat und voll im Wahlkampfmodus.

In Schängelheim wird das Leben trainiert, wie es tatsächlich in einer Stadt abläuft. Mit allem, was dazugehört. In der Kinderspielstadt gibt es insgesamt rund 25 Betriebe, Handwerk wie Schreinerei, Gärtnerei, Malerei, Schneiderei, Dienstleistung wie Kaufhaus, Müllabfuhr, Krankenhaus, Post, Radio, Café sowie Behörden, zum Beispiel Einwohnermeldeamt oder Stadtverwaltung. In jedem dieser Bereiche arbeiten zwei bis zehn Kinder, die von ein bis zwei Betreuern beaufsichtigt und begleitet werden. Natürlich gibt es auch eine Bank, vor der sich gerade eine lange Schlange bildet. Wie im richtigen Leben: Jeder will schnell sein Geld haben.

i Auf der Suche nach Schlagzeilen: Die Redaktion der Schängelzeitung. Wolfgang Lucke

Im Ferienprojekt Schängelheim können sich Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren eine Woche lang spielerisch Funktionsweisen von Gemeinwesen, Demokratie sowie ökonomischen und ökologischen Aspekten aneignen. „Diese Aspekte des alltäglichen Lebens werden in kindgerechter Weise umgesetzt und begreif- und erlebbar”, erläutert Michael Bungarten, Geschäftsführer des AWO-Kreisverbandes Koblenz, das Konzept.

Durch das breite Angebot kann sich jedes Kind nach eigenen Interessen und Fähigkeiten einbringen und wird so zu einem wichtigen Teil des Ganzen. Bungarten sagt: „Nicht jeder ist zum Bürgermeister geboren, nicht jeder will das werden, leistet aber zum Beispiel in der Schreinerei einen wichtigen Beitrag.” Vom verdienten Lohn werden Steuern gezahlt. Fürs Radio fallen Gebühren an. Die Waren werden für den Betrieb produziert.

i Beeindruckt vom Projekt (von links): Toni Bündgen, Vorsitzender AWO-Kreisverband Koblenz, Michael Groß, Präsident AWO-Bundesverband, Michaela Naunheim, Vorständin AWO-Bezirksverband Rheinland, Michael Bungarten, Geschäftsführer AWO-Kreisverband Koblenz, Rudi Frick, Präsident AWO-Bezirksverband Rheinland, Björn Butzen, Bereichsleitung Jugend AWO-Bezirksverband Rheinland, Eva Neef, Geschäftsbereichsleitung Soziale Dienste und Verbandsarbeit AWO-Bezirksverband Rheinland, und Martin Ott, Leitung Kinder- und Jugendbereich AWO-Kreisverband Koblenz. Wolfgang Lucke

Auch mit hohem Besuch können die Schängelheimer umgehen. Michael Groß, Präsident des AWO-Bundesverbandes, wird von den Stadtführerinnen Anne und Karina kompetent durch Schängelheim geführt. Anne ist schon zum siebten Mal dabei und kennt sich aus: „Ich habe hier zum Beispiel Verhandeln gelernt, beim Einkauf der Ware für die Küche.” Der Besucher zeigt sich sehr beeindruckt: „Eine Ferienfreizeit in dieser umfassenden Form habe ich noch nicht erlebt. Ich finde es vor allem toll, mit welcher Begeisterung hier alle ans Werk gehen.”

Zwischenzeitlich muss sich auch der Reporter unserer Zeitung einem Interview stellen, denn die Redaktion der Schängelzeitung ist auf der Suche nach Schlagzeilen für die nächste Ausgabe. Die 23-jährige Betreurin und Redaktionsleiterin Michelle hat klare Ziele. „Ich möchte Autorin werden.”

In Schängelheim wird nach Arbeitsstunden entlohnt. Der Lohn wird auf das Konto des Bürgers überwiesen. Auf der Bank kann er sich seinen Lohn am nächsten Tag auszahlen lassen oder ihn auf dem Konto belassen. Die Steuern werden automatisch vom Lohn abgezogen und fließen auf das Stadtkonto, über das der Bürgermeister und der Stadtrat verfügen können.

Jedem Kind soll die Teilnahme ermöglicht werden, unabhängig von der finanziellen Situation. Schängelheim ist als integratives Projekt konzipiert. Neben der hauptamtlichen Gesamtleitung sind jährlich rund 50 ehrenamtliche Betreuerinnen, Küchenmitarbeiter und Leitungspersonen mit rund 6000 Stunden im Einsatz. Insgesamt läuft das Projekt über einen Monat mit bis zu 150 Beteiligten pro Woche.

Und am Ende des Tages zeigt sich, dass der lautstarke Wahlkampf von Tom Dehnert erfolgreich war: Mit 38 Prozent der Stimmen wurde er zum neuen Bürgermeister von Schängelheim gewählt.