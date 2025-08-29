50 Jahre gelebte Ökumene: Die Ökumenische Sozialstation Bendorf-Vallendar wurde vor fünf Jahrzehnten ins Leben gerufen. Inzwischen versorgen mehr als 50 Mitarbeitende an 365 Tagen mehr als 400 Kunden.

Am Freitag feiert die Ökumenische Sozialstation (ÖSSt) Bendorf-Vallendar ihren 50. Geburtstag. „Das sind 50 Jahre gelebte Ökumene, auf die wir mit Stolz und Dankbarkeit zurückblicken“, erklärt Fred Eikmeier, der seit 30 Jahren ehrenamtlicher Vorsitzender des Vereins ÖSSt ist, dem Träger der heutigen gGmbH. Eikmeiers Vater Rudolf auf evangelischer Seite und der damalige katholische Bendorfer Pfarrer Schneider waren seinerzeit die Gründungsväter. Für die häusliche Pflege alter und kranker Menschen fehlte der gesetzliche Rahmen. Im Sinne des Fürsorgegedankens versahen Diakonissinnen oder Gemeindeschwestern diesen Dienst. In Vallendar waren es oft Schönstätter Marienschwestern, die dafür ihre dunkelblaue Tracht gegen eine weiße tauschten.

Fred Eikmeier erinnert sich: „Von ersten Gesprächen im Jahr 1971 bis zur eigentlichen Gründung brauchte es vier Jahre. Einig war man sich jedoch von Beginn an, dass der ambulante Krankenpflegedienst nur auf ökumenischer Basis in einem Trägerverein, wo die Kirchengemeinden beider Konfessionen Mitglieder sind, zu verwirklichen ist.“

1996 wurde die ÖSSt als Ambulantes Hilfezentrum anerkannt

1975 übernahmen dann sieben qualifizierte Fachkräfte die Pflege von rund 80 behinderten, alten oder kranken Menschen. Zudem stellte die ÖSSt damals leihweise Hilfsmittel, die die häusliche Pflege erleichtern sollten, zur Verfügung. Das Angebot erweiterte sich stetig. 1996 wurde die ÖSSt als Ambulantes Hilfezentrum anerkannt und wurde um eine Beratungs- und Koordinierungsstelle ergänzt. Komplettiert wurde es mit den Mobilen Sozialen Diensten (MSD) und der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV), womit die ÖSSt über ein Alleinstellungsmerkmal verfügt. Inzwischen versorgen mehr als 50 Mitarbeitende an 365 Tagen mehr als 400 Kunden.

Heute muss sich die ÖSSt dem wirtschaftlichen Wettbewerb mit anderen Anbietern stellen. Eikmeier betont: „Wir fühlen uns aber immer noch dem christlichen Grundgedanken unserer Gründer verpflichtet. Wir pflegen jeden, auch wenn wir nicht wissen, ob es eine Kostenzusage gibt.“

Kontakt zur ÖSSt Bendorf-Vallendar

Die Ökumenische Sozialstation (ÖSSt) Bendorf-Vallendar hat ihren Sitz in der Bendorfer Entengasse 9. Weitere Informationen und Kontaktdaten im Internet unter www.sst-bendorf.de ﻿