Neues Schild über der B9 In Rot und Pink: „Herzlich willkommen in Koblenz“ Doris Schneider 18.05.2026, 15:27 Uhr

i Das Schild über der B9 begrüßt die Autofahrer, die von Norden in die Stadt hereinfahren. Doris Schneider

Der Ur-Koblenzer Manfred Gniffke ist sicher: „Wenn wir nicht Spenden gesammelt hätten, wäre es nie gekommen.“ Die Rede ist von dem großen Schild, das die Autofahrer auf der B9 im Norden der Stadt begrüßt. „Auf Wiedersehen“ steht auf der Rückseite.

Wer aus Richtung Weißenthurm in die Stadt hereinfährt, wurde jahrelang von einem teilweise kaputten Schild begrüßt, das an ein altes „Willkommen in Koblenz“ erinnerte – doch nun gibt es eine neue Begrüßung. In Rot bis Pink steht „Herzlich willkommen in Koblenz“ über der B9, etwa in Höhe von Ikea.







Artikel teilen

Artikel teilen