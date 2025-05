Die Moselweißer Straße im Rauental erhält gegenüber der St.-Elisabeth-Kirche klimaangepasste Bäume. Allerdings beginnen die Arbeiten offenbar jetzt schon, wie einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zu entnehmen ist. Auf Anfrage unserer Redaktion hatte es dieser Tage aus dem Rathaus geheißen, dass die Baumaßnahmen entlang des Straßenzuges von Mitte Juni bis Ende Oktober erfolgen.

i Gegenüber der Kirche entstehen zwischen den neu anzulegenden Baumscheiben samt Wasserspeicherboxen Parkbuchten, wie diese Visualisierung zeigt. Julia Erben/Hochschule Koblenz

Für den Bau von Baumscheiben und Parkbuchten gilt derzeit ein absolutes Halteverbot im Bereich zwischen Bechel- und Saurbornstraße, informiert die Stadtverwaltung nun. Dies ist der Abschnitt der Moselweißer Straße, in dem die Stadt Maßnahmen umsetzt, um das stark versiegelte Quartier bei hohen Temperaturen vor Überhitzung zu schützen. Gleichzeitig werden neue Wasserspeicherboxen für die Bäume geschaffen, die die Kanalisation bei Starkregen entlasten und die Bäume mit Wasser versorgen.

Bei den Arbeiten werden die neu entstehenden Baumstandorte an die Regenrinnen der angrenzenden Gebäude angeschlossen. Währenddessen „haben Fußgänger eine sichere Ausweichmöglichkeit auf der Fahrbahn“, heißt es.

Arbeiten dauern bis in den Juli

Die Arbeiten sind in drei Abschnitte eingeteilt. Am Montag wird an der Ecke Bechelstraße begonnen und sich schrittweise in Richtung Saurbornstraße vorgearbeitet. Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen sowie die Klimaleitstelle der Stadt bitten Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die Arbeiten, die voraussichtlich bis Freitag, 11. Juli, andauern.

Das Klimaanpassungs-Pilotprojekt, eine Kooperation zwischen Klimaleitstelle, Eigenbetrieb sowie Hochschule und Universität Koblenz, verfolgt das Ziel, die Lebens- und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum der Innenstadt zu verbessern. Bei dem Projekt werden mit Bundesfördermitteln unterirdische Wasserspeicherboxen installiert, in die man klimaresistente Bäume pflanzt. Wissenschaftler der Hochschule untersuchen, ob das Wachstum der acht Lederhülsenbäume durch unterschiedliche Wasserquellen – etwa Regenwasser von Dachflächen, Bewässerung aus Straßenraum oder ganz ohne externen Zufluss – beeinflusst wird. Zudem analysiert man, ob die Pflanzung in den Boxen einen entscheidenden Einfluss auf das Baumwachstum hat.

Die Universität informiert regelmäßig über den Projektverlauf. Der nächste Info-Point für Interessierte ist am Mittwoch, 14. Mai, 16-18 Uhr, in den Räumen der X-Ground Jugendkirche, Moselweißer Straße 37.