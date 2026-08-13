„Uferpark“ für Koblenz
In Lützel entsteht eine sieben Hektar große Freizeitanlage
In insgesamt vier Bauabschnitten wird der neue Naherholungsraum in den nächsten Jahren Form annehmen.
In insgesamt vier Bauabschnitten wird der neue Naherholungsraum in den nächsten Jahren Form annehmen.
Matthias Kolk

Grünflächen zum Entspannen, Spielangebote für Kinder, Spielfelder für Ballsportarten aller Art: Mit dem neuen Uferpark bekommt der Koblenzer Stadtteil Lützel eine sieben Hektar große Freizeit- und Erholungsfläche. Bauabschnitt eins startet jetzt.

Lesezeit 3 Minuten
„Kommst du mit zum Uferpark, bisschen Sport machen?“ So oder so ähnlich könnten bald Gespräche in Koblenz anfangen. Denn in Lützel entsteht in den nächsten Jahren zwischen Schartwiesenweg und Neuendorfer Straße ein komplett neuer, sieben Hektar großer Sport- und Landschaftspark.
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